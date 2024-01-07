Названы подробности последнего эфира журналиста, найденного мертвым на Дону

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
Издание со ссылкой на Telegram-канал «Рабкор» пишет, что Рыбин 30 декабря находился в Мариуполе и вышел в эфир. Говорится, что он поздравил подписчиков с наступающими праздниками, а также рассказал о ситуации в городе.
«Журналиста нашли мертвым рядом с автотрассой в районе города Шахты донского региона. Обстоятельства смерти не раскрываются», — пишет издание.
Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она выясняется.
Ранее скончался Почетный гражданин Ростовской области Быкадоров. Церемония прощания прошла в пятницу, 5 января, в Семикаракорске, на ней присутствовал глава региона.
До этого в Ростове умер обвиняемый в избиении подростка-инвалида в ТЦ «Орбита».