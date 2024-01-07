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Published Сегодня, 18:13

Modified Сегодня, 18:15

Updated Сегодня, 18:15

Названы подробности последнего эфира журналиста, найденного мертвым на Дону

Названы подробности последнего эфира журналиста, найденного мертвым на Дону

7 января 2024, 18:13
Фото: 1MI
Журналист Александр Рыбин, которого нашли мертвым в Ростовской области, выходил в эфир перед Новым годом, сообщает «Российская газета».

Издание со ссылкой на Telegram-канал «Рабкор» пишет, что Рыбин 30 декабря находился в Мариуполе и вышел в эфир. Говорится, что он поздравил подписчиков с наступающими праздниками, а также рассказал о ситуации в городе.

«Журналиста нашли мертвым рядом с автотрассой в районе города Шахты донского региона. Обстоятельства смерти не раскрываются», — пишет издание.

Скончался Почетный гражданин Ростовской области Быкадоров
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Добавим, что никакой официальной информации об этом не поступало, она выясняется.

Ранее скончался Почетный гражданин Ростовской области Быкадоров. Церемония прощания прошла в пятницу, 5 января, в Семикаракорске, на ней присутствовал глава региона.

До этого в Ростове умер обвиняемый в избиении подростка-инвалида в ТЦ «Орбита».

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