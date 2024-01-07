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Пожар в цирке в Ростове-на-Дону начался с гримерной

Пожар в цирке в Ростове-на-Дону начался с гримерной

7 января 2024, 14:41
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в гримерной в здании цирка произошел пожар вечером в воскресенье, 7 января, сообщили в региональном УМЧС.

Стало известно о пожаре в здании цирка на Буденновском проспекте, 45. Изначально об этом рассказали жители и отметили выходящий из окон дым.

Огонь распространился на площади в пять квадратных метров, начавшись с гримерной.

К 16.57 удалось потушить открытое горение, а полностью справиться с огнем — к 17.20. Во время происшествия были успешно эвакуированы 25 человек.

По информации управления, во время пожара никто не погиб и не пострадал.

Don_Mash со ссылкой слова очевидца пишет, что пожар в цирке возник из-за электрической сушилки. Из-за этого вспыхнула гримерная на четвертом этаже.

Всего к ликвидации огня привлекли 47 человек, они использовали 14 единиц техники.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Цирк#УМЧС#Гримерная
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