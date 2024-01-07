Пожар в цирке в Ростове-на-Дону начался с гримерной

К 16.57 удалось потушить открытое горение, а полностью справиться с огнем — к 17.20. Во время происшествия были успешно эвакуированы 25 человек.



По информации управления, во время пожара никто не погиб и не пострадал.



Don_Mash со ссылкой слова очевидца пишет, что пожар в цирке возник из-за электрической сушилки. Из-за этого вспыхнула гримерная на четвертом этаже.