Ростовчане продолжают взрывать петарды, несмотря на запреты

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В одном из дворов остановилась легковая машина, из которой выбросили горящую петарду. Далее последовал звук взрыва, из-за которого сработали сигнализации припаркованных машин.
Пользователи в комментариях раскритиковали тех, кто нарушил покой горожан.
«Глупо и ничего веселого в этом нет», — заявили ростовчане.
«Люди, будьте добрее, а то злоба возвращается», — пишут местные жители.
«Скажи это тем, кто петарду бросил. Явно не с добрыми намерениями», — ответили пользователи.
До этого мощные взрывы петард напугали жителей улицы Казахской в Ростове.
Напомним, в регионе сейчас действует запрет на использование петард и салютов. За это следует административное наказание.