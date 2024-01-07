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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Ростовчане продолжают взрывать петарды, несмотря на запреты

Ростовчане продолжают взрывать петарды, несмотря на запреты

7 января 2024, 13:19
Фото: Midjourney
В Ростове-на-Дону неизвестные в вечернее время взорвали мощную петарду, хотя делать это запрещено, сообщили очевидцы в соцсетях.

В одном из дворов остановилась легковая машина, из которой выбросили горящую петарду. Далее последовал звук взрыва, из-за которого сработали сигнализации припаркованных машин.

Пользователи в комментариях раскритиковали тех, кто нарушил покой горожан.

«Глупо и ничего веселого в этом нет», — заявили ростовчане.

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«Люди, будьте добрее, а то злоба возвращается», — пишут местные жители.

«Скажи это тем, кто петарду бросил. Явно не с добрыми намерениями», — ответили пользователи.

До этого мощные взрывы петард напугали жителей улицы Казахской в Ростове.

Напомним, в регионе сейчас действует запрет на использование петард и салютов. За это следует административное наказание.

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