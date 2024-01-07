Ростовский миллиардер показал свой роскошный дом и коллекцию машин

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Миллиардер рассказал, что всего по миру он владеет шестью домами, а площадь земли под одним из них достигает 40 гектаров. По его словам, он занимается инвестициями, поставками угля, а также отельным бизнесом.
Бизнесмен собрал собственную коллекцию автомобилей, в том числе он ездит каждый день на новой. Также у него есть несколько ретро машин, все они на ходу.
Кроме того, предприниматель провел экскурсию по своему дому.
«У меня есть соляной бассейн, это тоже самое, если съездить на Мертвое море. Есть также массажная комната, японская и ацтекская бани», — рассказал владелец.
Отмечается, что в комплексе сделали кинотеатр под открытом небом. Миллиардер рассказал, что его мама по профессии учительница русского языка, а папа — шахтер.
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