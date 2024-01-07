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Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Ростовский миллиардер показал свой роскошный дом и коллекцию машин

Ростовский миллиардер показал свой роскошный дом и коллекцию машин

7 января 2024, 12:51
Фото: 1MI
Миллиардер из Ростовской области Алексей Фролов рассказал о своей жизни и показал коллекцию машин, которые ему удалось собрать, говорится в интервью Павлу Гительману.

Миллиардер рассказал, что всего по миру он владеет шестью домами, а площадь земли под одним из них достигает 40 гектаров. По его словам, он занимается инвестициями, поставками угля, а также отельным бизнесом.

Фото: Павел Гительман/ youtube
Фото: Павел Гительман/ youtube

Бизнесмен собрал собственную коллекцию автомобилей, в том числе он ездит каждый день на новой. Также у него есть несколько ретро машин, все они на ходу.

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Кроме того, предприниматель провел экскурсию по своему дому.

«У меня есть соляной бассейн, это тоже самое, если съездить на Мертвое море. Есть также массажная комната, японская и ацтекская бани», — рассказал владелец.

Фото: Павел Гительман/ youtube
Фото: Павел Гительман/ youtube

Отмечается, что в комплексе сделали кинотеатр под открытом небом. Миллиардер рассказал, что его мама по профессии учительница русского языка, а папа — шахтер.

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