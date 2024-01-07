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Posted Сегодня, 05:10

Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Ростовскую область несколько дней будет засыпать снегом

Ростовскую область несколько дней будет засыпать снегом

7 января 2024, 05:10
Фото: 1MI
В Ростовской области в течение нескольких дней будет выпадать снег, сообщили синоптики.

В воскресенье, 7 января, ожидается облачная погода, а температура поднимется до +7 градусов. Порывы ветра составят 3 метра в секунду.

В ночь на понедельник начнется снегопад и похолодает до -3 градусов. Ветер должен усилиться до 7 метров в секунду.

Энергетики перешли на особый режим работы в Ростовской области из-за непогоды
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Днем снегопад сохранится, а столбики термометров покажут около -2 градусов. Во вторник похолодает до -6 градусов, осадки сохранятся.

А в ночь на среду температура опустится до -15 градусов, днем в регионе должно выглянуть солнце. С четверга по субботу, с 11 по 13 января, снова стоит ждать снегопадов.

Ранее энергетики перешли на особый режим работы в Ростовской области из-за непогоды.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Погода#Снегопад#Осадки#Температура#Энергетики#Солнце
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