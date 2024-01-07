Ростовскую область несколько дней будет засыпать снегом

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В воскресенье, 7 января, ожидается облачная погода, а температура поднимется до +7 градусов. Порывы ветра составят 3 метра в секунду.
В ночь на понедельник начнется снегопад и похолодает до -3 градусов. Ветер должен усилиться до 7 метров в секунду.
Днем снегопад сохранится, а столбики термометров покажут около -2 градусов. Во вторник похолодает до -6 градусов, осадки сохранятся.
А в ночь на среду температура опустится до -15 градусов, днем в регионе должно выглянуть солнце. С четверга по субботу, с 11 по 13 января, снова стоит ждать снегопадов.
Ранее энергетики перешли на особый режим работы в Ростовской области из-за непогоды.