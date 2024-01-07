Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ураганного ветра

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Предупреждение распространяется на три дня — с 7 по 9 числа, это касается Мясниковского района. В это время из-за холодной погоды могут обледенеть дороги и тротуары.
Кроме того, на проводах и растениях будет налипать мокрый снег. Вместе с этим усилится ветер до 20 метров в секунду.
В воскресенье, 7 января, прогнозируют пасмурную погоду, а температура может достигнуть +7 градусов.
В ночь на понедельник начнется сильный снегопад и станет холоднее до -3 градусов. Ветер должен усилиться до 7 метров в секунду.
Днем снегопад продолжится, а температура останется около -2 градусов. Во вторник похолодает до -6 градусов, осадки не прекратятся.
А в ночь на среду температура снизится до -15 градусов, днем ожидается прояснение и появится солнце. С четверга по субботу, с 11 по 13 января, вновь следует ожидать снегопадов.