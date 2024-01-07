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Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ураганного ветра

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ураганного ветра

7 января 2024, 10:38
Фото: 1MI
В части Ростовской области до 9 января будет действовать штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды, сообщили в региональном УМЧС.

Предупреждение распространяется на три дня — с 7 по 9 числа, это касается Мясниковского района. В это время из-за холодной погоды могут обледенеть дороги и тротуары.

Кроме того, на проводах и растениях будет налипать мокрый снег. Вместе с этим усилится ветер до 20 метров в секунду.

В воскресенье, 7 января, прогнозируют пасмурную погоду, а температура может достигнуть +7 градусов.

В ночь на понедельник начнется сильный снегопад и станет холоднее до -3 градусов. Ветер должен усилиться до 7 метров в секунду.

Днем снегопад продолжится, а температура останется около -2 градусов. Во вторник похолодает до -6 градусов, осадки не прекратятся.

А в ночь на среду температура снизится до -15 градусов, днем ожидается прояснение и появится солнце. С четверга по субботу, с 11 по 13 января, вновь следует ожидать снегопадов.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Штормовое предупреждение#Мясниковский район#Ураганный ветер#Усиление ветра#Солнце#Неблагоприятная погода
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