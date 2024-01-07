СК начал проверку после нападения приезжих на таксиста в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В Следкоме рассказали об опубликованной в Интернете информации о двух пассажирах, которые не расплатились с водителем. А позже они угрожали ему и попытались избить.
Говорится, что пострадавший смог скрыться от нападения в жилом доме. Теперь глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального УСКР провести доследственную проверку и представить доклад.
Ранее в соцсетях появилась информация, что на Нансена двое мужчин якобы избили таксиста. Очевидцы рассказали, что они разбили стекла машины и повредили дверь.
До этого политолог Абросимов назвал причину конфликта с мигрантами в поселке под Ростовом. Материал на эту тему читайте по ссылке.