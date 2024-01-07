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Published Сегодня, 12:09

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Updated Сегодня, 12:15

СК начал проверку после нападения приезжих на таксиста в Ростове-на-Дону

СК начал проверку после нападения приезжих на таксиста в Ростове-на-Дону

7 января 2024, 12:09
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону началась проверка после появившейся информации о нападении пассажиров на таксиста, сообщили в Следкоме.

В Следкоме рассказали об опубликованной в Интернете информации о двух пассажирах, которые не расплатились с водителем. А позже они угрожали ему и попытались избить.

Говорится, что пострадавший смог скрыться от нападения в жилом доме. Теперь глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального УСКР провести доследственную проверку и представить доклад.

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Ранее в соцсетях появилась информация, что на Нансена двое мужчин якобы избили таксиста. Очевидцы рассказали, что они разбили стекла машины и повредили дверь.

До этого политолог Абросимов назвал причину конфликта с мигрантами в поселке под Ростовом. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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