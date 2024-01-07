Склад на площади 100 кв м сгорел в Ростове-на-Дону на Левобережной

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Пожар начался в ночь на воскресенье, 7 января, на улице Левобережной, 5Д. Здесь в 04.35 мск загорелось складское помещение.
Пламя успело распространиться на площади 100 квадратных метров. Ликвидировать огонь удалось в течение часа.
«Всего привлекли 19 специалистов, они задействовали пять единиц техники. Пострадавших нет, причина пожара выясняется», — уточнили в управлении.
Согласно открытым данным, по этому адресу также находится ресторан «Южный».
Ранее в Ростове пожар унес жизнь пенсионера-курильщика. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.