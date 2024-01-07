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Склад на площади 100 кв м сгорел в Ростове-на-Дону на Левобережной

Склад на площади 100 кв м сгорел в Ростове-на-Дону на Левобережной

7 января 2024, 07:00
Фото: Midjourney
В Ростове-на-Дону произошло крупное возгорание на территории складского помещения, сообщили в региональном УМЧС.

Пожар начался в ночь на воскресенье, 7 января, на улице Левобережной, 5Д. Здесь в 04.35 мск загорелось складское помещение.

Пламя успело распространиться на площади 100 квадратных метров. Ликвидировать огонь удалось в течение часа.

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«Всего привлекли 19 специалистов, они задействовали пять единиц техники. Пострадавших нет, причина пожара выясняется», — уточнили в управлении.

Согласно открытым данным, по этому адресу также находится ресторан «Южный».

Ранее в Ростове пожар унес жизнь пенсионера-курильщика. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Склад#Левобережная#Происшествия
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