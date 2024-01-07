Стала известна причина отмены ретро поезда в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
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Updated Сегодня, 08:34
В праздничные дни запустили туристический пригородный поезд на паровозной тяге. Всего предусмотрели пять рейсов, которые должны были перевезти 1,4 тысячи человек.
Для туристов подготовили тур «Зимняя сказка», но была возможность и просто прокатиться на поезде. Цена билета была такая же, как на электричку.
Само путешествие длилось два часа, в рамках которых для пассажиров устраивали конкурсы. А в Таганроге организовали автобусные экскурсии.
Последний рейс состоялся 6 января, теперь придется ждать лета, чтобы прокатиться еще раз.
Напомним, что в Ростовской области с 1 января ввели новые тарифы на проезд в электричках. Материал на эту тему читайте по ссылке.