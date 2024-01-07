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Updated Сегодня, 16:16

Стала известна причина пожара в здании цирка в Ростове-на-Дону

Стала известна причина пожара в здании цирка в Ростове-на-Дону

7 января 2024, 16:14
Фото: Midjourney
В Ростове-на-Дону возгорание в здании цирка могло начаться из-за короткого замыкания, сообщили в региональном УМЧС.

Пожар начался в гримерной, а его площадь составила пять квадратных метров. По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание электрооборудования.

Открытое горение было ликвидировано к 16.57 мск, а полностью потушить огонь удалось в 17.20. За это время из здания цирка было эвакуировано 25 человек из числа посетителей и 12 сотрудников.

По официальной информации, никто не пострадал в результате этого инцидента. В общей сложности в тушении огня принимали участие 47 человек, которые использовали 14 специальных машин.

Пожар в цирке в Ростове-на-Дону начался с гримерной
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Сначала информация о возгорании поступила от местных жителей, которые сообщили о большом количестве дыма из окон здания.

Корреспондент RostovGazeta рассказал, что уже начали запускать людей внутрь. В данный момент возле здания цирка нет паники.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Пожар#Цирк#Последние новости Ростова на сегодня#Дым#Местные жители#УМЧС#Гримерная
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