Стала известна причина пожара в здании цирка в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Пожар начался в гримерной, а его площадь составила пять квадратных метров. По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание электрооборудования.
Открытое горение было ликвидировано к 16.57 мск, а полностью потушить огонь удалось в 17.20. За это время из здания цирка было эвакуировано 25 человек из числа посетителей и 12 сотрудников.
По официальной информации, никто не пострадал в результате этого инцидента. В общей сложности в тушении огня принимали участие 47 человек, которые использовали 14 специальных машин.
Сначала информация о возгорании поступила от местных жителей, которые сообщили о большом количестве дыма из окон здания.
Корреспондент RostovGazeta рассказал, что уже начали запускать людей внутрь. В данный момент возле здания цирка нет паники.