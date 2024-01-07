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Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Стали известны подробности пожара в здании цирка в Ростове-на-Дону

Стали известны подробности пожара в здании цирка в Ростове-на-Дону

7 января 2024, 14:20
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону началось возгорание в здании цирка в центре города, сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, вечером в воскресенье, 7 января, начался пожар в здании на улице Максима Горького. Они уточнили, что из окон появился дым.

Но официальных комментариев от регионального УМЧС пока не было. На месте уже находятся пожарные автомобили.

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По информации Telegram-канала Don_Mash, площадь возгорания составила пять квадратных метров. Говорится, что пострадал годовалый ребенок, а людей эвакуировали.

«Надеюсь, животные не пострадают», — пишут пользователи в комментариях.

Ранее движение на Северном обходе Ростова перекрывали из-за горящего грузовика. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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