Стали известны подробности пожара в здании цирка в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
По их словам, вечером в воскресенье, 7 января, начался пожар в здании на улице Максима Горького. Они уточнили, что из окон появился дым.
Но официальных комментариев от регионального УМЧС пока не было. На месте уже находятся пожарные автомобили.
По информации Telegram-канала Don_Mash, площадь возгорания составила пять квадратных метров. Говорится, что пострадал годовалый ребенок, а людей эвакуировали.
«Надеюсь, животные не пострадают», — пишут пользователи в комментариях.
Ранее движение на Северном обходе Ростова перекрывали из-за горящего грузовика. Материал на эту тему читайте по ссылке.