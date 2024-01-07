«Цены будут расти»: эксперт дала пессимистичный прогноз по рынку жилья в Ростове

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
По ее словам, в 2024 году спрос на новые квартиры сократится на 25-30%. Это означает, что интерес к новостройкам значительно упадет, хотя ранее они составляли большую часть рынка ипотеки. Однако, в настоящее время эта ситуация изменилась.
«Сегодня можно предположить, что рынок вторичного жилья начнет расти и по цене, и по спросу. Возможно, люди станут приобретать только такое жилье в ближайшее время», — рассказала собеседница.
Она добавила, что все, кто хотел получить льготную ипотеку на новостройки, уже воспользовались этой возможностью. Эксперт считает, что весной начнет расти спрос на загородную недвижимость с земельными участками.
Напомним, что в стране ужесточили условия получения льготной ипотеки. Сама программа будет действовать до 1 июля 2024 года.
Добавим, что спрос на покупку жилья в новостройках упал на 17,4% в Ростовской области.