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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Эксперт спрогнозировала рост цен на жилье в Ростовской области в 2024 году

«Цены будут расти»: эксперт дала пессимистичный прогноз по рынку жилья в Ростове

7 января 2024, 06:18
Фото: 1MI

Эксперт спрогнозировала рост цен на жилье в Ростовской области в 2024 году

В России, в том числе Ростовской области, на вторичном рынке жилья могут подорожать квартиры в 2024 году, сообщила «Новым известиям» генеральный директор агентства недвижимости «Маяк» Юлия Битузе.

По ее словам, в 2024 году спрос на новые квартиры сократится на 25-30%. Это означает, что интерес к новостройкам значительно упадет, хотя ранее они составляли большую часть рынка ипотеки. Однако, в настоящее время эта ситуация изменилась.

«Сегодня можно предположить, что рынок вторичного жилья начнет расти и по цене, и по спросу. Возможно, люди станут приобретать только такое жилье в ближайшее время», — рассказала собеседница.

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Она добавила, что все, кто хотел получить льготную ипотеку на новостройки, уже воспользовались этой возможностью. Эксперт считает, что весной начнет расти спрос на загородную недвижимость с земельными участками.

Напомним, что в стране ужесточили условия получения льготной ипотеки. Сама программа будет действовать до 1 июля 2024 года.

Добавим, что спрос на покупку жилья в новостройках упал на 17,4% в Ростовской области.

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