В Ростовской области не стали снижать цены на яйца

В России начали импорт продукции, чтобы уравновесить спрос и предложение на рынке. Первая поставка составляет более 315 тысяч яиц.



Представитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал, что розничные цены на яйца в Турции в два раза больше, чем в РФ. Поэтому нет смысла осуществлять импорт.