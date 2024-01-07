В Ростовской области не стали снижать цены на яйца

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
В России начали импорт продукции, чтобы уравновесить спрос и предложение на рынке. Первая поставка составляет более 315 тысяч яиц.
Представитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал, что розничные цены на яйца в Турции в два раза больше, чем в РФ. Поэтому нет смысла осуществлять импорт.
Директор Института менеджмента, предпринимательства и инжиниринга Вера Соловьева уточнила эти показатели: стоимость десятка в Турции достигает 82 рубля, что превышает цены в России до повышения на 15-20 рублей.
Издание предположило, что значительного снижения цен на яйца ждать не стоит.
Данные Росстата показывают, что цены на яйца выросли на 59% за год. Сейчас в среднем приходится тратить 120 рублей на покупку.
Ранее Ростовская область вошла топ-10 регионов страны по росту цен на яйца.