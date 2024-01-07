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Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

В Ростовской области не стали снижать цены на яйца

В Ростовской области не стали снижать цены на яйца

7 января 2024, 07:50
Фото: 1MI
В Россию доставили первую партию яиц из Турции, однако цены в магазинах остаются высокими, в том числе в Ростовской области, сообщают «Новые известия».

В России начали импорт продукции, чтобы уравновесить спрос и предложение на рынке. Первая поставка составляет более 315 тысяч яиц.

Представитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал, что розничные цены на яйца в Турции в два раза больше, чем в РФ. Поэтому нет смысла осуществлять импорт.

Директор Института менеджмента, предпринимательства и инжиниринга Вера Соловьева уточнила эти показатели: стоимость десятка в Турции достигает 82 рубля, что превышает цены в России до повышения на 15-20 рублей.

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Издание предположило, что значительного снижения цен на яйца ждать не стоит.

Данные Росстата показывают, что цены на яйца выросли на 59% за год. Сейчас в среднем приходится тратить 120 рублей на покупку.

Ранее Ростовская область вошла топ-10 регионов страны по росту цен на яйца.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Турция#Росстат#Россельхознадзор#Розничные цены#Цены на яйца
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