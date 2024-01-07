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Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

В Сети заявили о возможном пострадавшем ребенке при пожаре в цирке Ростова

В Сети заявили о возможном пострадавшем ребенке при пожаре в цирке Ростова

7 января 2024, 14:33
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону во время возгорания в здании цирка мог пострадать годовалый ребенок, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

В региональном УМЧС рассказали о пожаре в здании цирка на проспекте Буденновский, 45. Он начался с гримерной и распространился на площади пять квадратных метров.

В 16.57 удалось ликвидировать открытое горение, а в 17.20 — полностью справились с огнем. Из здания цирка эвакуировали за это время 25 человек.

Стали известны подробности пожара в здании цирка в Ростове-на-Дону
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По данным управления, никто не погиб и не пострадал. Между тем, Telegram-канал Don_Mash пишет, что пострадал годовалый ребенок, но официальной информации об этом не было.

Добавим, что в воскресенье в 18 часов в цирке должно пройти представление.

Изначально о возгорании рассказали местные жители и сообщили, что из окон здания валил дым. По их словам, на место прибыли пожарные машины.

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