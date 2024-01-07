В Сети заявили о возможном пострадавшем ребенке при пожаре в цирке Ростова

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
В региональном УМЧС рассказали о пожаре в здании цирка на проспекте Буденновский, 45. Он начался с гримерной и распространился на площади пять квадратных метров.
В 16.57 удалось ликвидировать открытое горение, а в 17.20 — полностью справились с огнем. Из здания цирка эвакуировали за это время 25 человек.
По данным управления, никто не погиб и не пострадал. Между тем, Telegram-канал Don_Mash пишет, что пострадал годовалый ребенок, но официальной информации об этом не было.
Добавим, что в воскресенье в 18 часов в цирке должно пройти представление.
Изначально о возгорании рассказали местные жители и сообщили, что из окон здания валил дым. По их словам, на место прибыли пожарные машины.