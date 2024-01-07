Власти заявили об оттоке водителей из Ростовской области в Мариуполь

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Он рассказал Ro.Today, что происходит отток местных водителей. По его словам, ситуация может усугубиться после проведения конкурса на перевозки в общественном транспорте.
«У нас такой отток происходит в этот город, какую бы им зарплату здесь не выплачивали. Мы пытаемся сдержать ситуацию всеми возможными способами», — заявил Беликов.
Издание уточнило, что в Мариуполе предлагают зарплаты водителям до 100 тысяч в рублей. А в Таганроге в прошлом году в среднем платили 30 тысяч рублей.
Ранее эксперты рассказали, на сколько вырастут зарплаты в донском регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.
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