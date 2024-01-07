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Published Сегодня, 10:09

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Updated Сегодня, 10:15

Власти заявили об оттоке водителей из Ростовской области в Мариуполь

Власти заявили об оттоке водителей из Ростовской области в Мариуполь

7 января 2024, 10:09
Фото: 1MI
Водители автобусов в Таганроге стали уезжать на работу в Мариуполь, сообщил замглавы администрации Сергей Беликов.

Он рассказал Ro.Today, что происходит отток местных водителей. По его словам, ситуация может усугубиться после проведения конкурса на перевозки в общественном транспорте.

«У нас такой отток происходит в этот город, какую бы им зарплату здесь не выплачивали. Мы пытаемся сдержать ситуацию всеми возможными способами», — заявил Беликов.

Эксперты рассказали, на сколько вырастут зарплаты в Ростовской области
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Издание уточнило, что в Мариуполе предлагают зарплаты водителям до 100 тысяч в рублей. А в Таганроге в прошлом году в среднем платили 30 тысяч рублей.

Ранее эксперты рассказали, на сколько вырастут зарплаты в донском регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого стало известно, в каких сотрудниках остро нуждаются работодатели в Ростове.

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