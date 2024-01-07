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Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Возле трассы в Ростовской области нашли тело журналиста

Возле трассы в Ростовской области нашли тело журналиста

7 января 2024, 16:00
Фото: 1MI
Возле трассы в Ростовской области нашли тело журналиста
В Ростовской области возле трассы обнаружили тело журналиста Александра Рыбина, сообщает «Лента.ру».

Издание со ссылкой на Telegram-канал пишет, что тело обнаружили возле дороги в районе города Шахты. Сейчас устанавливаются причина смерти и все обстоятельства.

«В его интересы входили события на Ближнем Востоке и в Африке, а также путешествия», — говорится в публикации. Добавим, что официальной информации о гибели журналиста не поступало, она уточняется.

Скончался Почетный гражданин Ростовской области Быкадоров
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Ранее скончался Почетный гражданин Ростовской области Яков Быкадоров. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого ушел из жизни боксер Рафаэль Акопян в донской столице. Ему был 81 год, из них 32 года он посвятил развитию клуба «Антей».

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