Возле трассы в Ростовской области нашли тело журналиста

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Издание со ссылкой на Telegram-канал пишет, что тело обнаружили возле дороги в районе города Шахты. Сейчас устанавливаются причина смерти и все обстоятельства.
«В его интересы входили события на Ближнем Востоке и в Африке, а также путешествия», — говорится в публикации. Добавим, что официальной информации о гибели журналиста не поступало, она уточняется.
Ранее скончался Почетный гражданин Ростовской области Яков Быкадоров. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого ушел из жизни боксер Рафаэль Акопян в донской столице. Ему был 81 год, из них 32 года он посвятил развитию клуба «Антей».