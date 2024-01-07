Жителей Ростовской области предупредили о метели 8 и 9 января

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
С 8 по 9 января на территории Ростовской области ожидается очень сильный снег и метель. Поэтому местным жителям напоминают о необходимости соблюдать правила личной безопасности.
«Не паркуйте автомобили рядом с рекламными щитами и деревьями. Соблюдайте ограничения скорости на дорогах области», — сообщили в управлении.
Отмечается, что если возникнет чрезвычайная ситуация, следует обращаться за помощью в службу спасения по номерам 101 или 112.
Ранее синоптики сообщили, что на следующей неделе сильно похолодает. В дневное время ожидаются заморозки.
Ранее энергетики перешли на особый режим работы в Ростовской области из-за непогоды. Материал на эту тему читайте по ссылке.