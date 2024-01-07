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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Жителей Ростовской области предупредили о метели 8 и 9 января

Жителей Ростовской области предупредили о метели 8 и 9 января

7 января 2024, 15:28
Фото: 1MI
В Ростовской области в ближайшие два дня ожидаются ухудшение погоды и метель, сообщили в региональном УМЧС.

С 8 по 9 января на территории Ростовской области ожидается очень сильный снег и метель. Поэтому местным жителям напоминают о необходимости соблюдать правила личной безопасности.

«Не паркуйте автомобили рядом с рекламными щитами и деревьями. Соблюдайте ограничения скорости на дорогах области», — сообщили в управлении.

Энергетики перешли на особый режим работы в Ростовской области из-за непогоды
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Отмечается, что если возникнет чрезвычайная ситуация, следует обращаться за помощью в службу спасения по номерам 101 или 112.

Ранее синоптики сообщили, что на следующей неделе сильно похолодает. В дневное время ожидаются заморозки.

Ранее энергетики перешли на особый режим работы в Ростовской области из-за непогоды. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Непогода#Автомобиль#Дороги#Безопасность#УМЧС#Энергетики#Чрезвычайная ситуация
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