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Published Сегодня, 19:29

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Автобус с детьми не добрался до пункта назначения из-за пробки на М-4 «Дон»

Автобус с детьми не добрался до пункта назначения из-за пробки на М-4 «Дон»

8 января 2024, 19:29
Фото: 1MI
В Ростовской области в пробке оказался автобус, который перевозил детей, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что днем в понедельник, 8 января, в регионе началась метель, которая спровоцировала несколько аварий на трассе М-4 «Дон». В результате в районе Каменска-Шахтинского образовалась большая пробка.

Водители несколько часов не могут сдвинуться с места, некоторые заявляют, что у них закончился бензин. В пробке, в том числе, оказался автобус, в котором везли детей в Белую Калитву.

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«Экипажи ГИБДД связались с автобусом. Они сопровождают его для ночевки в Зверево», — уточнил глава региона.

Он добавил, что водителям оказывают необходимую помощь, в том числе подвозят еду и воду. Кроме того, развернуто 5 пунктов обогрева и питания.

А в Зверево предусмотрели два пункта временного размещения.

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