Автобус с детьми не добрался до пункта назначения из-за пробки на М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 19:29
Published Сегодня, 19:29
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
Напомним, что днем в понедельник, 8 января, в регионе началась метель, которая спровоцировала несколько аварий на трассе М-4 «Дон». В результате в районе Каменска-Шахтинского образовалась большая пробка.
Водители несколько часов не могут сдвинуться с места, некоторые заявляют, что у них закончился бензин. В пробке, в том числе, оказался автобус, в котором везли детей в Белую Калитву.
«Экипажи ГИБДД связались с автобусом. Они сопровождают его для ночевки в Зверево», — уточнил глава региона.
Он добавил, что водителям оказывают необходимую помощь, в том числе подвозят еду и воду. Кроме того, развернуто 5 пунктов обогрева и питания.
А в Зверево предусмотрели два пункта временного размещения.