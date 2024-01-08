Автомобилистам придется потратить до 8 часов на поездку из Каменска в Ростов по М-4

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Напомним, еще днем автомобилисты сообщили, что метель и снижение видимости стали причиной заторов и ДТП на донских дорогах.
К вечеру 8 января ситуация стала хуже, дороги замело, а на трассе М-4 «Дон» произошло несколько аварий. Сейчас, согласно данным навигатора, на поездку от Каменска-Шахтинского до Пролетарского района Ростова-на-Дону потребуется потратить от трех часов 47 минут до восьми часов 38 минут в зависимости от маршрута. При этом прямой путь по М-4 «Дон» оказался одним из самых долгих, причиной этого стали снежные заносы, ДТП и дорожные работы.
В Госавтоинспекции Ростовской области предупредили, что снегопад парализовал движение с 979-го по 1009-й километры трассы М-4 «Дон».
«Госавтоинспекция Ростовской области призывает автомобилистов воздержаться от поездок по региональным и федеральным автодорогам до улучшения погодных условий.», — сказано в сообщении.