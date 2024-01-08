rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Автомобилистам придется потратить до 8 часов на поездку из Каменска в Ростов по М-4

Автомобилистам придется потратить до 8 часов на поездку из Каменска в Ростов по М-4

8 января 2024, 13:37
Фото: 1MI
Автомобилистам придется потратить до 8 часов на поездку из Каменска в Ростов по М-4

В Ростовской области из-за снегопада остановилось движение по М-4 «Дон»

В Ростовской области на поездку из Каменска-Шахтинского в Ростов придется потратить восемь часов из-за сильного снегопада, информация об этом появилась в системе «Яндекс. Карты».

Напомним, еще днем автомобилисты сообщили, что метель и снижение видимости стали причиной заторов и ДТП на донских дорогах.

К вечеру 8 января ситуация стала хуже, дороги замело, а на трассе М-4 «Дон» произошло несколько аварий. Сейчас, согласно данным навигатора, на поездку от Каменска-Шахтинского до Пролетарского района Ростова-на-Дону потребуется потратить от трех часов 47 минут до восьми часов 38 минут в зависимости от маршрута. При этом прямой путь по М-4 «Дон» оказался одним из самых долгих, причиной этого стали снежные заносы, ДТП и дорожные работы.

Фото: Яндекс Карты

В Госавтоинспекции Ростовской области предупредили, что снегопад парализовал движение с 979-го по 1009-й километры трассы М-4 «Дон».

«Госавтоинспекция Ростовской области призывает автомобилистов воздержаться от поездок по региональным и федеральным автодорогам до улучшения погодных условий.», — сказано в сообщении.

Читайте также:
ДТП и дорожные работы стали причиной 13-километровой пробки на М-4 под ШахтамиСерьезная пробка снова появилась между Шахтами и Ростовом. Показываем, как объехатьПробка длиной более 11 км парализовала движение под Шахтами. Показываем на карте
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Надежда Пустяк#Каменск-Шахтинский#Прогноз погоды#Транспорт#Авария#Последние новости Ростова на сегодня#Снегопад#Дороги#М-4#Пролетарский район#Ростов#18+#Заторы#Яндекс. Карты#Госавтоинспекция#Погодные условия#Происшествия
Подпишитесь
Стали известны подробности загадочной смерти журналиста Рыбина в Ростовской области
Сегодня, 12:22
В Ростовской области предупредили о понижении уровня воды и обледенении Дона
Сегодня, 11:51
Железнодорожная нитка свяжет Ростовскую область и ДНР в 2024 году
Сегодня, 11:28
Два ребенка попали в больницу после ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области
Сегодня, 11:08
В Ростовской области предупредили о метели и плохой видимости на М-4 «Дон»
Сегодня, 10:39
В Ростове несколько сотен квартир с 7 января остаются без воды, света и тепла
Сегодня, 09:52