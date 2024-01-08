Для водителей начался кошмар на М-4 «Дон», а кладбища сделают более привлекательными

В понедельник днем появились сообщения о больших пробках на дорогах Ростовской области. Причиной этому стали снежная буря и плохая видимость.



К вечеру ситуация только ухудшилась, и на трассе М-4 «Дон» произошло несколько аварий. В районе Каменска-Шахтинского образовалась огромная пробка, которая растянулась на расстояние более 10 километров.



По данным онлайн-карт, чтобы доехать от Каменска-Шахтинского до Ростова, теперь потребуется около восьми часов.