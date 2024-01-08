Для водителей начался кошмар на М-4 «Дон», а кладбища сделают более привлекательными

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
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Updated Сегодня, 16:57
В понедельник днем появились сообщения о больших пробках на дорогах Ростовской области. Причиной этому стали снежная буря и плохая видимость.
К вечеру ситуация только ухудшилась, и на трассе М-4 «Дон» произошло несколько аварий. В районе Каменска-Шахтинского образовалась огромная пробка, которая растянулась на расстояние более 10 километров.
По данным онлайн-карт, чтобы доехать от Каменска-Шахтинского до Ростова, теперь потребуется около восьми часов.
Из-за сложившейся ситуации были введены ограничения на движение общественного и пассажирского транспорта на участке автодороги М-4 «Дон» между Каменском-Шахтинским и Шахтами, начиная с 17 часов.
Водителям, которые оказались в пробке, провели несколько часов на месте без возможности двигаться.
А рядом с автодорогой М-4 «Дон» установили четыре пункта обогрева, также появились два пункта временного размещения в Зверево.
В 2024 году Ростовскую область и ДНР планируют соединить железной дорогой.
Председатель правительства ДНР Евгений Солнцев рассказал об этом ТАСС.
Власти напоминают, что железнодорожное сообщение между ДНР и донским регионом было прервано 10 лет назад. Солнцев рассказал о планах строительства в текущем году. Он выразил надежду, что после реализации проекта удастся значительно улучшить поставку товаров в ДНР, что станет толчком для развития региона.
Всего на территории ДНР хотят восстановить более тысячи километров автодорог.
Более 7,14 миллиона рублей выделят на содержание и уборку кладбищ в Ростове. Эту информацию можно найти на портале закупок.
Всего проведут 10 аукционов, чтобы найти подрядчиков, которые будут заниматься обслуживанием и содержанием 10 кладбищ в городе.
Начиная с 1 февраля и до конца 2024 года, компании должны будут убирать территории от мусора, сорняков и снега, чистить тротуары, обрезать деревья. Также им предстоит обслуживать биотуалеты, расположенные на Ростовском кладбище.
Больше всего денег планируется вложить в Нижне-Гниловское кладбище — 2,29 миллиона рублей. Братское кладбище также требует значительных расходов — 2,5 миллиона рублей.