rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:55

Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

Для водителей начался кошмар на М-4 «Дон», а кладбища сделают более привлекательными

Для водителей начался кошмар на М-4 «Дон», а кладбища сделают более привлекательными

8 января 2024, 16:55
Фото: 1MI
В Ростовской области образовалась огромная пробка на трассе М-4 «Дон», планируют открыть железную дорогу до ДНР и потратят более семи миллионов рублей на содержание кладбищ, все самое важное, в материале RostovGazeta.

Пробка на М-4 «Дон»

В понедельник днем появились сообщения о больших пробках на дорогах Ростовской области. Причиной этому стали снежная буря и плохая видимость.

К вечеру ситуация только ухудшилась, и на трассе М-4 «Дон» произошло несколько аварий. В районе Каменска-Шахтинского образовалась огромная пробка, которая растянулась на расстояние более 10 километров.

По данным онлайн-карт, чтобы доехать от Каменска-Шахтинского до Ростова, теперь потребуется около восьми часов.

Из-за сложившейся ситуации были введены ограничения на движение общественного и пассажирского транспорта на участке автодороги М-4 «Дон» между Каменском-Шахтинским и Шахтами, начиная с 17 часов.

Водителям, которые оказались в пробке, провели несколько часов на месте без возможности двигаться.

А рядом с автодорогой М-4 «Дон» установили четыре пункта обогрева, также появились два пункта временного размещения в Зверево.

Железная дорога до ДНР

В 2024 году Ростовскую область и ДНР планируют соединить железной дорогой.
Председатель правительства ДНР Евгений Солнцев рассказал об этом ТАСС.

Власти напоминают, что железнодорожное сообщение между ДНР и донским регионом было прервано 10 лет назад. Солнцев рассказал о планах строительства в текущем году. Он выразил надежду, что после реализации проекта удастся значительно улучшить поставку товаров в ДНР, что станет толчком для развития региона.

Всего на территории ДНР хотят восстановить более тысячи километров автодорог.

Уборка кладбищ

Более 7,14 миллиона рублей выделят на содержание и уборку кладбищ в Ростове. Эту информацию можно найти на портале закупок.

Всего проведут 10 аукционов, чтобы найти подрядчиков, которые будут заниматься обслуживанием и содержанием 10 кладбищ в городе.

Начиная с 1 февраля и до конца 2024 года, компании должны будут убирать территории от мусора, сорняков и снега, чистить тротуары, обрезать деревья. Также им предстоит обслуживать биотуалеты, расположенные на Ростовском кладбище.

Больше всего денег планируется вложить в Нижне-Гниловское кладбище — 2,29 миллиона рублей. Братское кладбище также требует значительных расходов — 2,5 миллиона рублей.

Читайте также:
Водители в пробке на М-4 «Дон» стоят на месте более трех часовВ Ростове на уход за кладбищами потратят более 7,1 миллиона рублейЖелезную дорогу хотят построить из Ростовской области в Крым
#Илья Протвинов#ДНР#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Строительство#Закупки#Вода#Железная дорога#Мусор#Деревья#Уборка#Снег#Правительство#Сорняки#Братское кладбище#Тротуары#Территории#Развитие#Донский регион#Кладбища#Товары#Обслуживание#Автодороги#Метель на М-4 «Дон» 8 января
Подпишитесь
Власти высказались об огромной пробке на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Сегодня, 14:42
Пункты временного размещения открыли в Ростовской области из-за непогоды
Сегодня, 15:11
Движение ограничили на трассе М-4 «Дон» из-за огромной пробки
Сегодня, 14:27
Автомобилистам придется потратить до 8 часов на поездку из Каменска в Ростов по М-4
Сегодня, 13:37
В Ростове на уход за кладбищами потратят более 7,1 миллиона рублей
Сегодня, 13:13
ДТП и дорожные работы стали причиной 13-километровой пробки на М-4 под Шахтами
Сегодня, 12:43