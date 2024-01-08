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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

ДТП и дорожные работы стали причиной 13-километровой пробки на М-4 под Шахтами

ДТП и дорожные работы стали причиной 13-километровой пробки на М-4 под Шахтами

8 января 2024, 12:43
Фото: 1MI
ДТП и дорожные работы стали причиной 13-километровой пробки на М-4 под Шахтами

Огромная пробка возникла на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 8 января

В Ростовской области движение на трассе М-4 «Дон» парализовала 13-километровая пробка, сведения об этом появились на портале «Яндекс. Карты».

В понедельник, 8 января, автомобилисты сообщили об огромной пробке, которая появилась в Красносулинском районе на трассе М-4 «Дон». Затор возник на участке от 976-го до 988-го километра М-4 «Дон», парализовав движение на 13 километрах дороги. Причинами затора стали ДТП и дорожные работы в районе 983-го километра трассы. Подробности аварии уточняются.

Фото: Яндекс Карты

По данным карт участок протяженностью 13 километров можно проехать за один час 20 минут, объезд через Малую Гнилушу и Красный Сулин, согласно навигатору, займет всего 48 минут, но протяженность объезда составит 28 километров.

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Автомобилистам рекомендуется учитывать дорожную обстановку при расчете времени в пути.

Ранее водители сообщили, где замело М-4 «Дон» в Ростовской области.

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