ДТП и дорожные работы стали причиной 13-километровой пробки на М-4 под Шахтами

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
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Updated Сегодня, 12:45
В понедельник, 8 января, автомобилисты сообщили об огромной пробке, которая появилась в Красносулинском районе на трассе М-4 «Дон». Затор возник на участке от 976-го до 988-го километра М-4 «Дон», парализовав движение на 13 километрах дороги. Причинами затора стали ДТП и дорожные работы в районе 983-го километра трассы. Подробности аварии уточняются.
По данным карт участок протяженностью 13 километров можно проехать за один час 20 минут, объезд через Малую Гнилушу и Красный Сулин, согласно навигатору, займет всего 48 минут, но протяженность объезда составит 28 километров.
Автомобилистам рекомендуется учитывать дорожную обстановку при расчете времени в пути.
Ранее водители сообщили, где замело М-4 «Дон» в Ростовской области.