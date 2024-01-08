ДТП и дорожные работы стали причиной 13-километровой пробки на М-4 под Шахтами

В понедельник, 8 января, автомобилисты сообщили об огромной пробке, которая появилась в Красносулинском районе на трассе М-4 «Дон». Затор возник на участке от 976-го до 988-го километра М-4 «Дон», парализовав движение на 13 километрах дороги. Причинами затора стали ДТП и дорожные работы в районе 983-го километра трассы. Подробности аварии уточняются.