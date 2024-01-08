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Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Три мощных взрыва разбудили жителей Ростова в ночь на 8 января

«Дуракам весело!»: три мощных взрыва разбудили жителей Ростова в ночь на 8 января

8 января 2024, 05:45
Фото: Картинка для иллюстрации / Midjourney
Три мощных взрыва разбудили жителей Ростова в ночь на 8 января

Три мощных взрыва услышали жители Ростова в ночь на 8 января

Звуки, напоминающие взрывы, прогремели в разных районах Ростова после полуночи, сообщили в социальных сетях горожане.

Жители Ростова сообщили, что в 00.17 мск в городе прогремели три мощных взрыва подряд. Хлопки слышали в центре, Нахичевани и на Западном.

Власти Ростовской области и Минобороны РФ о работе ПВО в регионе ночью не сообщали. Местные жители в социальных сетях предположили, что причиной взрыва могли быть петарды. Однако официальной информации об инциденте не поступало.

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«Было слышно через закрытые окна», «Возможно, три одиночных салюта. Потому что разнос большой — Нахичевань, ещё сообщение — медколледж. В центре я сам слышал, ещё с ЗЖМ, с начала Портовой», «Да, это минут 15-20 назад было, хлопок хороший был», «Дураки опять свои петарды взрывают, весело», — пишут в социальных сетях ростовчане.

Напомним, несмотря на введенный губернатором временный запрет, ростовчане продолжают запускать петарды. Жалобы на это поступают регулярно.

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