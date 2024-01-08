«Дуракам весело!»: три мощных взрыва разбудили жителей Ростова в ночь на 8 января

«Было слышно через закрытые окна», «Возможно, три одиночных салюта. Потому что разнос большой — Нахичевань, ещё сообщение — медколледж. В центре я сам слышал, ещё с ЗЖМ, с начала Портовой», «Да, это минут 15-20 назад было, хлопок хороший был», «Дураки опять свои петарды взрывают, весело», — пишут в социальных сетях ростовчане.