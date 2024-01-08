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Published Сегодня, 11:08

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Updated Сегодня, 11:10

Два ребенка попали в больницу после ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области

Два ребенка попали в больницу после ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области

8 января 2024, 11:08
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Два ребенка попали в больницу после ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области двое несовершеннолетних попали в больницу после аварии на М-4 «Дон», подробности сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

В понедельник, 8 января, в 10.20 мск на 1095-м километре трассы М-4 «Дон» произошла авария с участием КамАЗ и кроссовера.

По предварительным данным, 39-летний водитель Chery Tiggo не соблюдала безопасную дистанцию с КамАЗ, что привело к столкновению.

В результате аварии пострадали шестилетний и девятилетний пассажиры кроссовера Chery, их доставили в медучреждения для оказания помощи. Теперь полиции предстоит выяснить обстоятельства аварии.

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Кроме того, Госавтоинспекция призывает дончан и гостей региона проявить внимание и осторожность на дорогах, а также не превышать безопасную скорость и строго соблюдать ПДД.

Ранее автомобилисты сообщили об опасной ситуации на М-4 «Дон» из-за метели и гололедицы.

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