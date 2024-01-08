Два ребенка попали в больницу после ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В понедельник, 8 января, в 10.20 мск на 1095-м километре трассы М-4 «Дон» произошла авария с участием КамАЗ и кроссовера.
По предварительным данным, 39-летний водитель Chery Tiggo не соблюдала безопасную дистанцию с КамАЗ, что привело к столкновению.
В результате аварии пострадали шестилетний и девятилетний пассажиры кроссовера Chery, их доставили в медучреждения для оказания помощи. Теперь полиции предстоит выяснить обстоятельства аварии.
Кроме того, Госавтоинспекция призывает дончан и гостей региона проявить внимание и осторожность на дорогах, а также не превышать безопасную скорость и строго соблюдать ПДД.
Ранее автомобилисты сообщили об опасной ситуации на М-4 «Дон» из-за метели и гололедицы.