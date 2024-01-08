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Published Сегодня, 14:27

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Движение ограничили на трассе М-4 «Дон» из-за огромной пробки

Движение ограничили на трассе М-4 «Дон» из-за огромной пробки

8 января 2024, 14:27
Фото: 1MI
В Ростовской области в районе Каменска-Шахтинского ограничили движение транспорта, сообщили в региональном УГИБДД.

Напомним, днем в понедельник автомобилисты сообщили, что метель и снижение видимости стали причиной заторов и ДТП на донских дорогах.

К вечеру ситуация ухудшилась, а на трассе М-4 «Дон» зарегистрировали несколько аварий. В районе Каменска-Шахтинского образовалась серьезная пробка, длина которой превышает 10 километров.

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Согласно данным онлайн-карт, придется потратить около восьми часов, чтобы проехать от Каменска-Шахтинского до Ростова.

Теперь стало известно о введенных запретах.

«С 17 часов введено ограничение на движение общественного и пассажирского транспорта по трассе М-4 „Дон“ на участке км 930 (Каменск-Шахтинский) — км 1000 (Шахты)», — предупредили в управлении.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Пробка
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