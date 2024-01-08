Движение ограничили на трассе М-4 «Дон» из-за огромной пробки

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Напомним, днем в понедельник автомобилисты сообщили, что метель и снижение видимости стали причиной заторов и ДТП на донских дорогах.
К вечеру ситуация ухудшилась, а на трассе М-4 «Дон» зарегистрировали несколько аварий. В районе Каменска-Шахтинского образовалась серьезная пробка, длина которой превышает 10 километров.
Согласно данным онлайн-карт, придется потратить около восьми часов, чтобы проехать от Каменска-Шахтинского до Ростова.
Теперь стало известно о введенных запретах.
«С 17 часов введено ограничение на движение общественного и пассажирского транспорта по трассе М-4 „Дон“ на участке км 930 (Каменск-Шахтинский) — км 1000 (Шахты)», — предупредили в управлении.