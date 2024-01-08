Госэкспертиза одобрила проект реставрации мемориала в Кумженской роще в Ростове

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Госэкспертиза выдала положительное заключение проекту реставрации и приспособления к современному использованию мемориального комплекса в Кумженской роще в Ростове. Памятник относится к объектам культурного наследия.
Проект подготовил местный научно-реставрационный центр «Каркассон». Заказчиком же работ выступило управление ЖКХ Железнодорожного района Ростова.
Когда именно приступят к реставрации, на сайте Госэкспертизы не уточняется.
Ранее Госэкспертиза позволила отремонтировать переход с мозаикой в центре Ростова. Речь идет о переходе на пересечении проспекта Буденновского с улицей Московской.
До этого филиал поликлиники №14 открылся в Ростове после капремонта .