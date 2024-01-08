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Published Сегодня, 09:14

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Updated Сегодня, 09:15

Госэкспертиза одобрила проект реставрации мемориала в Кумженской роще в Ростове

Госэкспертиза одобрила проект реставрации мемориала в Кумженской роще в Ростове

8 января 2024, 09:14
Фото: 1MI
Госэкспертиза одобрила проект реставрации мемориала в Кумженской роще в Ростове
Проектная документация на восстановление мемориала в Кумженской роще в Ростове получила одобрение, сообщается на сайте Госэкспертизы.

Госэкспертиза выдала положительное заключение проекту реставрации и приспособления к современному использованию мемориального комплекса в Кумженской роще в Ростове. Памятник относится к объектам культурного наследия.

Мемориал «Кумженская роща» отреставрируют в Ростове
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Проект подготовил местный научно-реставрационный центр «Каркассон». Заказчиком же работ выступило управление ЖКХ Железнодорожного района Ростова.

Когда именно приступят к реставрации, на сайте Госэкспертизы не уточняется.

Ранее Госэкспертиза позволила отремонтировать переход с мозаикой в центре Ростова. Речь идет о переходе на пересечении проспекта Буденновского с улицей Московской.

До этого филиал поликлиники №14 открылся в Ростове после капремонта .

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