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Published Сегодня, 19:41

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Губернатор Голубев высказался о ситуации с застрявшими водителями на М-4 «Дон»

Губернатор Голубев прокомментировал ситуацию с застрявшими водителями на М-4 «Дон»

8 января 2024, 19:41
Фото: 1MI

Губернатор Голубев высказался о ситуации с застрявшими водителями на М-4 «Дон»

В Ростовской области потребовались спецтехника и автомобильные тягачи для расчистки трассы М-4 «Дон», сообщил губернатор Василий Голубев.

Из-за начавшейся дней метели появились серьезные заторы на М-4 в районе Каменска-Шахтинского. Водители винят во всем грузовики, который застревают на подъемах.

В результате люди несколько часов находятся в пробке, а у некоторых заканчивается бензин. Сейчас трассу очищают от снега, а сотрудникам ГИБДД поручили оказать всем помощь.

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В том числе людям привезли воду и продукты, а вдоль трассы появились пять пунктов обогрева и питания. Для всех желающих доступны пункты временного размещения в Зверево.

Между тем, пользователи в соцсетях попросили обратить внимание на дворовые территории в городах региона. Другие заявили, что вначале нужно помочь людям в пробке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Вода#Продукты#Соцсети#Пробка#Зверево#Бензин#Снег#ГИБДД#Заторы#Губернатор Голубев
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