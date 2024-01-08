Губернатор Голубев прокомментировал ситуацию с застрявшими водителями на М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 19:41
Published Сегодня, 19:41
Modified Сегодня, 19:43
Updated Сегодня, 19:43
Из-за начавшейся дней метели появились серьезные заторы на М-4 в районе Каменска-Шахтинского. Водители винят во всем грузовики, который застревают на подъемах.
В результате люди несколько часов находятся в пробке, а у некоторых заканчивается бензин. Сейчас трассу очищают от снега, а сотрудникам ГИБДД поручили оказать всем помощь.
В том числе людям привезли воду и продукты, а вдоль трассы появились пять пунктов обогрева и питания. Для всех желающих доступны пункты временного размещения в Зверево.
Между тем, пользователи в соцсетях попросили обратить внимание на дворовые территории в городах региона. Другие заявили, что вначале нужно помочь людям в пробке.