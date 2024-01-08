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Новые электропоезда с разъемами USB-зарядки появились на маршруте из Ростова в Таганрог

Новые электрички с разъемами для зарядки запустили между Ростовом и Таганрогом

8 января 2024, 08:01
Фото: для иллюстрации / pxhere.com
Новые электропоезда с разъемами USB-зарядки появились на маршруте из Ростова в Таганрог
Новые электропоезда с разъемами USB-зарядки и контейнерами для раздельного сбора мусора появились на маршруте из Ростова в Таганрог, пишет «Молот».

Новые электрички запустили между Ростовом и Таганрогом. Электропоезда оборудованы разъемами для USB-зарядки. Также в тамбурах установили контейнеры для раздельного сбора мусора: есть урны для вторсырья и для смешанных отходов.

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В социальных сетях пассажиры заявили, что путешествовать теперь гораздо комфортнее.

«Раздельный сбор мусора и внешний вид у вагонов такой с 2018 года. Но зарядиться раньше нельзя было. Теперь стало удобнее», — пишут они.

Ранее стала известна причина отмены ретро поезда в Ростовской области.

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