Новые электрички с разъемами для зарядки запустили между Ростовом и Таганрогом

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:01
Новые электрички запустили между Ростовом и Таганрогом. Электропоезда оборудованы разъемами для USB-зарядки. Также в тамбурах установили контейнеры для раздельного сбора мусора: есть урны для вторсырья и для смешанных отходов.
В социальных сетях пассажиры заявили, что путешествовать теперь гораздо комфортнее.
«Раздельный сбор мусора и внешний вид у вагонов такой с 2018 года. Но зарядиться раньше нельзя было. Теперь стало удобнее», — пишут они.
Ранее стала известна причина отмены ретро поезда в Ростовской области.