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Published Сегодня, 17:23

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

Ограничение на въезд в Ростов-на-Дону введут для грузовиков 8 января

Ограничение на въезд в Ростов-на-Дону введут для грузовиков 8 января

8 января 2024, 17:23
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону приняли решение ввести ограничения на въезд грузовиков на территорию города, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он рассказал, что было проведено внеочередное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. С 22 часов 8 января до 12 часов 9 числа ограничат въезд для большегрузов.

«Эта вынужденная мера позволит разгрузить дороги и избежать пробок. Коммунальная техника сможет более оперативно расчищать проезжие части», — рассказал Алексей Логвиненко.

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Он попросил водителей не пользоваться личным транспортом.

Напомним, что из-за начавшейся метели появились огромные пробки на трассе М-4 «Дон», из-за чего водители не могут выехать несколько часов. Для них открыли пункты обогрева.

Расширенный материал о том, что творится на дорогах, читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Метель на М-4 «Дон» 8 января
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