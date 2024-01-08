Ограничение на въезд в Ростов-на-Дону введут для грузовиков 8 января

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Он рассказал, что было проведено внеочередное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. С 22 часов 8 января до 12 часов 9 числа ограничат въезд для большегрузов.
«Эта вынужденная мера позволит разгрузить дороги и избежать пробок. Коммунальная техника сможет более оперативно расчищать проезжие части», — рассказал Алексей Логвиненко.
Он попросил водителей не пользоваться личным транспортом.
Напомним, что из-за начавшейся метели появились огромные пробки на трассе М-4 «Дон», из-за чего водители не могут выехать несколько часов. Для них открыли пункты обогрева.
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