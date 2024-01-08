Ограничения ввели на двух трассах в Ростовской области из-за метели

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Ограничения касаются маршруток и грузовиков на участках трассы Р-260 Волгоград — Каменск — Шахтинский — Луганск. Причиной является плохая погода — сильный снег, метель, гололедица, ограничение видимости до 500 метров.
Также запреты ввели на участке дороги М-4 «Дон» — с 961 по 1002 километры. Эти меры действуют с 18.30 мск, сколько они продлятся, остается загадкой.
Также стало известно, что ограничение на въезд в Ростов-на-Дону введут для грузовиков 8 января. Материал на эту тему читайте по ссылке.
Добавим, что сейчас есть серьезные заторы на трассе М-4 «Дон», в районе Каменска-Шахтинского. Из-за плохой погоды водители не могут выехать несколько часов.