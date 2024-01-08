По факту смерти журналиста Рыбина у Шахт назначили экспертизу. Что уже известно?

«РЕН ТВ» со ссылкой на УСК РФ по Ростовской области пишет, что следователи осмотрели место происшествия и труп журналиста. Криминальной составляющей в его гибели пока не установлено. Однако для точного ответа следователи ждут результаты судмедэкспертизы.