rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Причина смерти журналиста Александра Рыбина в Ростовской области еще устанавливается

По факту смерти журналиста Рыбина у Шахт назначили экспертизу. Что уже известно?

8 января 2024, 06:43
Фото: 1MI
Причина смерти журналиста Александра Рыбина в Ростовской области еще устанавливается

Стали известны подробности гибели в Ростовской области журналиста Рыбина

Причина смерти журналиста Александра Рыбина в Ростовской области еще устанавливается, сообщает Telegram-канал «Рабкор» со ссылкой на близких погибшего.

В Ростовской области продолжают выяснять обстоятельства гибели 40-летнего журналиста Александра Рыбина. Его тело нашли накануне возле автостоянки в Красносулинском районе.

Возле трассы в Ростовской области нашли тело журналиста
Узнать подробнее

«РЕН ТВ» со ссылкой на УСК РФ по Ростовской области пишет, что следователи осмотрели место происшествия и труп журналиста. Криминальной составляющей в его гибели пока не установлено. Однако для точного ответа следователи ждут результаты судмедэкспертизы.

Других официальных подробностей расследования пока не поступало.

Информация уточняется.

Ранее были названы подробности последнего эфира журналиста Рыбина, найденного мертвым в Ростовской области. На связь с подписчиками он выходил в Мариуполе.

Читайте также:
Названы подробности последнего эфира журналиста, найденного мертвым на ДонуВозле трассы в Ростовской области нашли тело журналистаВ Ростове у школы нашли труп мужчины со спущенными брюками
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Гибель человека#Происшествия
Подпишитесь
Общественник призвал мигрантов в Ростовской области соблюдать российские законы
Сегодня, 07:44
Ростов попал в маршрут самого длинного речного круиза в России
Сегодня, 06:37
«Дуракам весело!»: три мощных взрыва разбудили жителей Ростова в ночь на 8 января
Сегодня, 05:45
Ростовский миллиардер показал свой роскошный дом и коллекцию машин
Вчера, 12:51
Клад серебряных монет обнаружили в Ростовской области
Вчера, 12:25