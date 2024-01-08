По факту смерти журналиста Рыбина у Шахт назначили экспертизу. Что уже известно?

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В Ростовской области продолжают выяснять обстоятельства гибели 40-летнего журналиста Александра Рыбина. Его тело нашли накануне возле автостоянки в Красносулинском районе.
«РЕН ТВ» со ссылкой на УСК РФ по Ростовской области пишет, что следователи осмотрели место происшествия и труп журналиста. Криминальной составляющей в его гибели пока не установлено. Однако для точного ответа следователи ждут результаты судмедэкспертизы.
Других официальных подробностей расследования пока не поступало.
Информация уточняется.
Ранее были названы подробности последнего эфира журналиста Рыбина, найденного мертвым в Ростовской области. На связь с подписчиками он выходил в Мариуполе.