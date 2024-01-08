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Пункты обогрева открыли на трассе М-4 «Дон» из-за огромной пробки

Пункты обогрева открыли на трассе М-4 «Дон» из-за огромной пробки

8 января 2024, 15:21
Фото: 1MI
В Ростовской области открыли пункты обогрева из-за большого затора на трассе М-4 «Дон», сообщили в региональном УМЧС.

Сейчас 979-го по 1009-й километры наблюдается сложная дорожная обстановка в южном и северном направлениях. Водителей просят воздержаться от поездок.

«Развернуты четыре пункта обогрева — на 983, 994, 939, 995 километрах. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112», — уточнили в управлении.

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В понедельник появились сообщения о больших пробках на дорогах Ростовской области из-за снежной бури и плохой видимости. К вечеру ситуация только ухудшилась, и на трассе М-4 «Дон» произошло несколько ДТП.

В районе Каменска-Шахтинского образовалась длинная очередь автомобилей, которая растянулась более чем на 10 километров. В этой зоне пришлось ограничить движение.

А в Зверево появились пункты временного размещения.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Пожар#Каменск-Шахтинский#Зверево#Дорожно-транспортное происшествие#Трасса М-4 «Дон»#Пункты временного размещения#Затор#Происшествия#Метель на М-4 «Дон» 8 января
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