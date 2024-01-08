Пункты обогрева открыли на трассе М-4 «Дон» из-за огромной пробки

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Сейчас 979-го по 1009-й километры наблюдается сложная дорожная обстановка в южном и северном направлениях. Водителей просят воздержаться от поездок.
«Развернуты четыре пункта обогрева — на 983, 994, 939, 995 километрах. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112», — уточнили в управлении.
В понедельник появились сообщения о больших пробках на дорогах Ростовской области из-за снежной бури и плохой видимости. К вечеру ситуация только ухудшилась, и на трассе М-4 «Дон» произошло несколько ДТП.
В районе Каменска-Шахтинского образовалась длинная очередь автомобилей, которая растянулась более чем на 10 километров. В этой зоне пришлось ограничить движение.
А в Зверево появились пункты временного размещения.