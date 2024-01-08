rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Пункты временного размещения открыли в Ростовской области из-за непогоды

Пункты временного размещения открыли в Ростовской области из-за непогоды

8 января 2024, 15:11
Фото: 1MI
В Ростовской области развернули два пункта временного размещения из-за плохой погоды, сообщили в правительстве региона.

Пункты открыли в городе Зверево, в том числе на базе Дома культуры «Маяк», который расположен на улице Рижская. Здесь предусмотрели 100 мест.

Еще один ПВР находится в детском саду «Светлячок» на улице Крупской. Здесь могут разместить 50 граждан.

«Пока обращений нет, но пункты готовы к приему нуждающихся в помощи», — уточнили в правительстве.

Энергетики перешли на особый режим работы в Ростовской области из-за непогоды
Узнать подробнее

В понедельник днем поступили сообщения о метели и плохой видимости на дорогах, что спровоцировало пробки.

По мере приближения вечера, ситуация становилась все хуже, и на трассе М-4 «Дон» произошло несколько аварий. В районе Каменска-Шахтинского образовался длинный затор на несколько километров.

По информации онлайн-карт, чтобы доехать от Каменска-Шахтинского до Ростова, сейчас потребуется около восьми часов.

Читайте также:
Власти высказались об огромной пробке на трассе М-4 «Дон» в Ростовской областиДвижение ограничили на трассе М-4 «Дон» из-за огромной пробкиДТП и дорожные работы стали причиной 13-километровой пробки на М-4 под Шахтами
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пробки#Каменск-Шахтинский#Погода#Помощь#Зверево#Последние новости Ростова на сегодня#Пункты временного размещения#Аварии#Затор#Метель на М-4 «Дон» 8 января
Подпишитесь
Власти высказались об огромной пробке на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Сегодня, 14:42
Движение ограничили на трассе М-4 «Дон» из-за огромной пробки
Сегодня, 14:27
Автомобилистам придется потратить до 8 часов на поездку из Каменска в Ростов по М-4
Сегодня, 13:37
В Ростове на уход за кладбищами потратят более 7,1 миллиона рублей
Сегодня, 13:13
ДТП и дорожные работы стали причиной 13-километровой пробки на М-4 под Шахтами
Сегодня, 12:43