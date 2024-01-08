Пункты временного размещения открыли в Ростовской области из-за непогоды

В понедельник днем поступили сообщения о метели и плохой видимости на дорогах, что спровоцировало пробки.



По мере приближения вечера, ситуация становилась все хуже, и на трассе М-4 «Дон» произошло несколько аварий. В районе Каменска-Шахтинского образовался длинный затор на несколько километров.



По информации онлайн-карт, чтобы доехать от Каменска-Шахтинского до Ростова, сейчас потребуется около восьми часов.