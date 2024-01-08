Пункты временного размещения открыли в Ростовской области из-за непогоды

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Пункты открыли в городе Зверево, в том числе на базе Дома культуры «Маяк», который расположен на улице Рижская. Здесь предусмотрели 100 мест.
Еще один ПВР находится в детском саду «Светлячок» на улице Крупской. Здесь могут разместить 50 граждан.
«Пока обращений нет, но пункты готовы к приему нуждающихся в помощи», — уточнили в правительстве.
В понедельник днем поступили сообщения о метели и плохой видимости на дорогах, что спровоцировало пробки.
По мере приближения вечера, ситуация становилась все хуже, и на трассе М-4 «Дон» произошло несколько аварий. В районе Каменска-Шахтинского образовался длинный затор на несколько километров.
По информации онлайн-карт, чтобы доехать от Каменска-Шахтинского до Ростова, сейчас потребуется около восьми часов.