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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Несколько домов в Ростове останутся без электричества 10 и 11 января

Сотни жителей Ростова останутся без света в первую рабочую неделю января

8 января 2024, 08:24
Фото: pxhere.com
Несколько домов в Ростове останутся без электричества 10 и 11 января
Несколько домов в Ростове останутся без электричества 10 и 11 января, сообщили в «Донэнерго».

В Ростове запланированы отключения электроснабжения на этой неделе. Так, 10 января без света останутся жители домов на проспекте 40-летия Победы, 37-57, 61/1. Электричества там не будет с 10.00 до 14.00.

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На следующий день, 11 января, свет отключат в домах на улице Плеханова, 1А; улице Литвинова, 4; на проспекте Стачки, 27А и 33, а также в гаражах на улице Свердловской, 3. Ограничение электроснабжения там продлится с 09.00 до 12.00.

В «Донэнерго» объяснили, что отключения связаны с монтажом и техническим обслуживанием оборудования.

Ранее авария обесточила несколько улиц Ростова-на-Дону 7 января.

Напомним, RostovGazeta рассказала о главных происшествиях в Ростовской области в первые дни нового года.

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