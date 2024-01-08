Сотни жителей Ростова останутся без света в первую рабочую неделю января

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В Ростове запланированы отключения электроснабжения на этой неделе. Так, 10 января без света останутся жители домов на проспекте 40-летия Победы, 37-57, 61/1. Электричества там не будет с 10.00 до 14.00.
На следующий день, 11 января, свет отключат в домах на улице Плеханова, 1А; улице Литвинова, 4; на проспекте Стачки, 27А и 33, а также в гаражах на улице Свердловской, 3. Ограничение электроснабжения там продлится с 09.00 до 12.00.
В «Донэнерго» объяснили, что отключения связаны с монтажом и техническим обслуживанием оборудования.
Ранее авария обесточила несколько улиц Ростова-на-Дону 7 января.
Напомним, RostovGazeta рассказала о главных происшествиях в Ростовской области в первые дни нового года.