Сотни жителей Ростова останутся без света в первую рабочую неделю января

На следующий день, 11 января, свет отключат в домах на улице Плеханова, 1А; улице Литвинова, 4; на проспекте Стачки, 27А и 33, а также в гаражах на улице Свердловской, 3. Ограничение электроснабжения там продлится с 09.00 до 12.00.