В ближайшие сутки 20 сантиметров снега выпадет в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Гидрометцентр предупредил о заморозках и обильном снегопаде в Ростове в ближайшие сутки. Выпадение снега превысит более 20 сантиметров.
Власти города заявили, что уже готовятся к непогоде и перевели коммунальные и экстренные службы в режим повышенной готовности. Улицы начали обрабатывать противогололедными реагентами. К работе готовы и снегоуборочная техника, и дворники.
Начал свою работу в Ростове и оперативный штаб ГО и ЧС.
Если погода ухудшится посещение школ сделают свободным.
Напомним, накануне штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ураганного ветра.