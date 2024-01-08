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Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Понижение температуры и обильные снегопады ожидаются в Ростове

В ближайшие сутки 20 сантиметров снега выпадет в Ростове-на-Дону

8 января 2024, 09:30
Фото: pxhere.com
Понижение температуры и обильные снегопады ожидаются в Ростове
Понижение температуры и обильные снегопады ожидаются в Ростове, заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Гидрометцентр предупредил о заморозках и обильном снегопаде в Ростове в ближайшие сутки. Выпадение снега превысит более 20 сантиметров.

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Власти города заявили, что уже готовятся к непогоде и перевели коммунальные и экстренные службы в режим повышенной готовности. Улицы начали обрабатывать противогололедными реагентами. К работе готовы и снегоуборочная техника, и дворники.

Начал свою работу в Ростове и оперативный штаб ГО и ЧС.

Если погода ухудшится посещение школ сделают свободным.

Напомним, накануне штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ураганного ветра.

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