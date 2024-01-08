В Ростове на уход за кладбищами потратят более 7,1 миллиона рублей

С 1 февраля по 31 декабря 2024 года подрядчикам предстоит убирать и очищать территорию кладбищ от мусора, сорняков, снега, подметать тротуары, обрезать деревья и заполнять емкости водой, а также обслуживать биотуалеты на Ростовском кладбище.