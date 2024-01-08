В Ростове на уход за кладбищами потратят более 7,1 миллиона рублей

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В январе МКУ «Служба городских кладбищ» опубликовало 10 аукционов для поиска подрядчиков, которые возьмут на себя работы по содержанию и обслуживанию 10 кладбищ Ростова-на-Дону.
С 1 февраля по 31 декабря 2024 года подрядчикам предстоит убирать и очищать территорию кладбищ от мусора, сорняков, снега, подметать тротуары, обрезать деревья и заполнять емкости водой, а также обслуживать биотуалеты на Ростовском кладбище.
Самыми дорогими стали работы на территории Нижне-Гниловского кладбища города Ростова-на-Дону стоимостью 2,29 миллиона рублей, а также Братского кладбища стоимостью 2,5 миллиона рублей. Самыми дешевыми стали работы по содержанию территорий 30-лет Октября и Сурбхач стоимостью менее 60 тысяч за каждый контракт.
Заявки от подрядчиков будут принимать до 15 января, результаты аукционов объявят на следующий день.
Ранее ростовчане пожаловались на состояние Северного кладбища Ростова-на-Дону.