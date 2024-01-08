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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

В Ростове на уход за кладбищами потратят более 7,1 миллиона рублей

В Ростове на уход за кладбищами потратят более 7,1 миллиона рублей

8 января 2024, 13:13
Фото: 1MI
В Ростове на уход за кладбищами потратят более 7,1 миллиона рублей
В Ростове на содержание и уборку кладбищ выделили более 7,14 миллиона рублей, сведения об этом появились на портале закупок.

В январе МКУ «Служба городских кладбищ» опубликовало 10 аукционов для поиска подрядчиков, которые возьмут на себя работы по содержанию и обслуживанию 10 кладбищ Ростова-на-Дону.

С 1 февраля по 31 декабря 2024 года подрядчикам предстоит убирать и очищать территорию кладбищ от мусора, сорняков, снега, подметать тротуары, обрезать деревья и заполнять емкости водой, а также обслуживать биотуалеты на Ростовском кладбище.

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Самыми дорогими стали работы на территории Нижне-Гниловского кладбища города Ростова-на-Дону стоимостью 2,29 миллиона рублей, а также Братского кладбища стоимостью 2,5 миллиона рублей. Самыми дешевыми стали работы по содержанию территорий 30-лет Октября и Сурбхач стоимостью менее 60 тысяч за каждый контракт.

Заявки от подрядчиков будут принимать до 15 января, результаты аукционов объявят на следующий день.

Ранее ростовчане пожаловались на состояние Северного кладбища Ростова-на-Дону.

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