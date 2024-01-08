В Ростове несколько сотен квартир с 7 января остаются без воды, света и тепла

В издание обратились жители ЖК «Екатерининского», которые, по их словам, с воскресенья, 7 января, замерзают в собственных квартирах без света и воды. По словам ростовчан, с 20.00 мск 7 января в доме на улице Магнитогорской, 1/1 отсутствует свет, вода и отопление. При этом обогреть квартиры с помощью газа тоже невозможно — дом не газифицирован. Сам ЖК 27-этажный, согласно данным МинЖКХ, в нем 432 жилых помещения.