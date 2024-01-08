В Ростове несколько сотен квартир с 7 января остаются без воды, света и тепла

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В издание обратились жители ЖК «Екатерининского», которые, по их словам, с воскресенья, 7 января, замерзают в собственных квартирах без света и воды. По словам ростовчан, с 20.00 мск 7 января в доме на улице Магнитогорской, 1/1 отсутствует свет, вода и отопление. При этом обогреть квартиры с помощью газа тоже невозможно — дом не газифицирован. Сам ЖК 27-этажный, согласно данным МинЖКХ, в нем 432 жилых помещения.
«В аварийной службе сообщают разные данные: то восстановление подачи ожидалось через час, потом два и так далее. На улице ветер и мороз, в квартирах уже очень холодно, людям пожилого возраста, мамочкам с детьми и колясками с верхних этажей ни спуститься, ни подняться, лифты не работают», — пожаловались местные жители.
По словам жильцов, сотрудники управляющей компании заявили, что у них выходные, поэтому жильцам придется ждать завершения выходных — сейчас никакие аварийно-восстановительные работы не ведутся. Однако ростовчане надеются, что проблемы в их доме решатся до завершения праздничных выходных.
Обращаем внимание, информация пока официально не подтвердилась, данные уточняются.
Ранее стало известно, какие дома останутся без света после новогодних праздников.