В Ростовской области начали подвозить еду застрявшим в пробке водителям

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
Напомним, что из-за метели образовалась многокилометровая пробка на трассе М-4 «Дон». Водители несколько часов стоят на месте.
Губернатор рассказал, что задействована спецтехника и автомобильные тягачи. Сотрудникам ГИБДД поручили помогать всем, кто находится в пробке.
В районе трассы появились пять пунктов обогрева и питания. Кроме того, организовали два пункта временного размещения, они находятся в Зверево.
«Подвоз воды и продуктов организовали на 979 километре М-4 „Дон“, — рассказал губернатор.
Добавим, что в Ростове ограничили въезд в город грузовикам из-за неблагоприятной погоды. Сейчас спецтранспорт расчищает дороги от снега.
Также на двух трассах региона ввели ограничения из-за стихии.