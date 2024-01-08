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В Ростовской области начали подвозить еду застрявшим в пробке водителям

В Ростовской области начали подвозить еду застрявшим в пробке водителям

8 января 2024, 19:14
Фото: 1MI
В Ростовской области водителям, которые застряли в пробке, подвозят воду и продукты, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что из-за метели образовалась многокилометровая пробка на трассе М-4 «Дон». Водители несколько часов стоят на месте.

Губернатор рассказал, что задействована спецтехника и автомобильные тягачи. Сотрудникам ГИБДД поручили помогать всем, кто находится в пробке.

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В районе трассы появились пять пунктов обогрева и питания. Кроме того, организовали два пункта временного размещения, они находятся в Зверево.

«Подвоз воды и продуктов организовали на 979 километре М-4 „Дон“, — рассказал губернатор.

Добавим, что в Ростове ограничили въезд в город грузовикам из-за неблагоприятной погоды. Сейчас спецтранспорт расчищает дороги от снега.

Также на двух трассах региона ввели ограничения из-за стихии.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пробка#Зверево#Снег#Еда#ГИБДД#Водители#Грузовики#Спецтехника#М-4 «Дон»#Пункты временного размещения#Неблагоприятная погода
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