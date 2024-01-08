В Ростовской области предупредили о метели и плохой видимости на М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
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Updated Сегодня, 10:41
В понедельник, 8 января, автомобилисты сообщили, что из-за непогоды на М-4 «Дон» повысилась вероятность аварийных ситуаций.
По словам водителей, за Лиховским мостом в сторону Ростова трассу М-4 «Дон» буквально заметает. Метель снизила видимость до 200-500 метров, из-за чего водителям требуется выбирать безопасную скорость и увеличить дистанцию с другими транспортными средства.
«Подъезжаем к аэропорту ростовскому. Со стороны Москвы ехали, метет уже меньше, загруженность увеличилась и видимость хоть появилась», «От Лиховского моста до поворота на аэропорт мело, и видимость плохая», «Ейск-Ростов по азовской трассе обледенение», «За Красным Сулином метёт до Ростова», — сообщили водители в чате «Трасса М4 „Дон“».
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ситуация не улучшится, а потому водителям следует проявить внимание и осторожность на дороге, чтобы безопасно доехать в пункт назначения.
Ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за гололеда.