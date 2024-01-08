В Ростовской области предупредили о метели и плохой видимости на М-4 «Дон»

«Подъезжаем к аэропорту ростовскому. Со стороны Москвы ехали, метет уже меньше, загруженность увеличилась и видимость хоть появилась», «От Лиховского моста до поворота на аэропорт мело, и видимость плохая», «Ейск-Ростов по азовской трассе обледенение», «За Красным Сулином метёт до Ростова», — сообщили водители в чате «Трасса М4 „Дон“».