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В Ростовской области предупредили о метели и плохой видимости на М-4 «Дон»

В Ростовской области предупредили о метели и плохой видимости на М-4 «Дон»

8 января 2024, 10:39
Фото: 1MI
В Ростовской области предупредили о метели и плохой видимости на М-4 «Дон»
В Ростовской области автомобилисты сообщили о метели и обледенении трассы М-4 «Дон», об этом сообщили водители в тематическом чате.

В понедельник, 8 января, автомобилисты сообщили, что из-за непогоды на М-4 «Дон» повысилась вероятность аварийных ситуаций.

По словам водителей, за Лиховским мостом в сторону Ростова трассу М-4 «Дон» буквально заметает. Метель снизила видимость до 200-500 метров, из-за чего водителям требуется выбирать безопасную скорость и увеличить дистанцию с другими транспортными средства.

«Подъезжаем к аэропорту ростовскому. Со стороны Москвы ехали, метет уже меньше, загруженность увеличилась и видимость хоть появилась», «От Лиховского моста до поворота на аэропорт мело, и видимость плохая», «Ейск-Ростов по азовской трассе обледенение», «За Красным Сулином метёт до Ростова», — сообщили водители в чате «Трасса М4 „Дон“».

Видео: Видео: участник чата «Трасса М4 „Дон“». / 1MI

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ситуация не улучшится, а потому водителям следует проявить внимание и осторожность на дороге, чтобы безопасно доехать в пункт назначения.

Ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за гололеда.

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