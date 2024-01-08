В Ростовской области предупредили о понижении уровня воды и обледенении Дона

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Синоптики предупредили, что из-за ухудшения погодных условий и сильного ветра 8–9 января в устье реки Дон от Аксая до Азова ожидается снижение уровня воды. Из-за непогоды уровень воды упадет до неблагоприятных отметок, а с 9 по 11 января реку начнет сковывать лед.
Специалисты УГОЧС напоминают ростовчанам сохранять бдительность во время прогулок около реки Дон или других водоемов. Выходить на лед запрещено из-за высокого уровня опасности.
Также родителей призывают уделять особое внимание детям, поскольку те любят выходить на лед и проверять его на прочность. В прошлом году под лед в Ростовской области провалились сразу двое детей.