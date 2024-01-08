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Published Сегодня, 11:51

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В Ростовской области предупредили о понижении уровня воды и обледенении Дона

В Ростовской области предупредили о понижении уровня воды и обледенении Дона

8 января 2024, 11:51
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростовской области предупредили о понижении уровня воды и обледенении Дона
В Ростовской области ожидается понижение уровня воды и обледенение реки Дон, об этом сообщили в УГОЧС Ростова-на-Дону.

Синоптики предупредили, что из-за ухудшения погодных условий и сильного ветра 8–9 января в устье реки Дон от Аксая до Азова ожидается снижение уровня воды. Из-за непогоды уровень воды упадет до неблагоприятных отметок, а с 9 по 11 января реку начнет сковывать лед.

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Специалисты УГОЧС напоминают ростовчанам сохранять бдительность во время прогулок около реки Дон или других водоемов. Выходить на лед запрещено из-за высокого уровня опасности.

Также родителей призывают уделять особое внимание детям, поскольку те любят выходить на лед и проверять его на прочность. В прошлом году под лед в Ростовской области провалились сразу двое детей.

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