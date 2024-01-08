В Ростовской области застрявшие в пробке водители заявили об отсутствии бензина

В понедельник днем появились большие заторы на дорогах Ростовской области. Причинами для этого стали сильный снегопад и низкая видимость.



К вечеру ситуация ухудшилась, и на трассе М-4 «Дон» произошло несколько аварий. В районе Каменска-Шахтинского образовался огромный затор, который протянулся на расстояние более 10 километров.