В Ростовской области застрявшие в пробке водители заявили об отсутствии бензина

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
В понедельник днем появились большие заторы на дорогах Ростовской области. Причинами для этого стали сильный снегопад и низкая видимость.
К вечеру ситуация ухудшилась, и на трассе М-4 «Дон» произошло несколько аварий. В районе Каменска-Шахтинского образовался огромный затор, который протянулся на расстояние более 10 километров.
Канал написал, что водители не двигаются с места более трех часов, а причиной затора назвали грузовики, которые застряли на подъеме.
«У половины людей нет бензина. Они отправляют друг другу помощь, ходят из машины в машину. Люди, застрявшие на трассе из-за метели, жалуются на нехватку топлива», — пишет канал.
Добавим, что у трассы появились пункты обогрева для водителей.