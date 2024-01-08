rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:42

Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

В Ростовской области застрявшие в пробке водители заявили об отсутствии бензина

В Ростовской области застрявшие в пробке водители заявили об отсутствии бензина

8 января 2024, 16:42
Фото: 1MI
В Ростовской области водители, которые сейчас стоят в пробке на трассе М-4 «Дон», заявили, что у них закончился бензин, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

В понедельник днем появились большие заторы на дорогах Ростовской области. Причинами для этого стали сильный снегопад и низкая видимость.

К вечеру ситуация ухудшилась, и на трассе М-4 «Дон» произошло несколько аварий. В районе Каменска-Шахтинского образовался огромный затор, который протянулся на расстояние более 10 километров.

Водители в пробке на М-4 «Дон» стоят на месте более трех часов
Узнать подробнее

Канал написал, что водители не двигаются с места более трех часов, а причиной затора назвали грузовики, которые застряли на подъеме.

«У половины людей нет бензина. Они отправляют друг другу помощь, ходят из машины в машину. Люди, застрявшие на трассе из-за метели, жалуются на нехватку топлива», — пишет канал.

Добавим, что у трассы появились пункты обогрева для водителей.

Читайте также:
Водители в пробке на М-4 «Дон» стоят на месте более трех часовПункты обогрева открыли на трассе М-4 «Дон» из-за огромной пробкиВласти высказались об огромной пробке на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пробки#Помощь#Бензин#Последние новости Ростова на сегодня#Снегопад#Грузовики#Аварии#Затор#Метель на М-4 «Дон» 8 января
Подпишитесь
Власти высказались об огромной пробке на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Сегодня, 14:42
Пункты временного размещения открыли в Ростовской области из-за непогоды
Сегодня, 15:11
Движение ограничили на трассе М-4 «Дон» из-за огромной пробки
Сегодня, 14:27
Автомобилистам придется потратить до 8 часов на поездку из Каменска в Ростов по М-4
Сегодня, 13:37
В Ростове на уход за кладбищами потратят более 7,1 миллиона рублей
Сегодня, 13:13
ДТП и дорожные работы стали причиной 13-километровой пробки на М-4 под Шахтами
Сегодня, 12:43