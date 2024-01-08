Власти в Ростове-на-Дону разрешили детям не ходить в школу

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Он рассказал, что все школы и детские сады будут работать в штатном режиме. Но решение о том, вести ребенка в школу или оставить дома, принимают родители.
«Прошу предупредить классных руководителей. Если ребенок останется дома, то справки о состоянии здоровья не потребуется», — уточнил Алексей Логвиненко.
Он добавил, что педагоги направят задания по предметам для самостоятельного выполнения. По его словам, в условиях непогоды особое внимание уделяем расчистке путей подходов и подъездов к лечебным учреждениям, школам и детским садам.
Напомним, что в регионе ухудшилась погода и началась метель. На трассе М-4 «Дон» произошло несколько ДТП.
В районе Каменска-Шахтинского появилась пробка, которая растянулась более чем на 10 километров.