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Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Власти в Ростове разрешили детям не ходить в школу 9 января

Власти в Ростове-на-Дону разрешили детям не ходить в школу

8 января 2024, 17:02
Фото: 1MI

Власти в Ростове разрешили детям не ходить в школу 9 января

В Ростове-на-Дону во вторник, 9 января, дети могут остаться дома из-за непогоды, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он рассказал, что все школы и детские сады будут работать в штатном режиме. Но решение о том, вести ребенка в школу или оставить дома, принимают родители.

«Прошу предупредить классных руководителей. Если ребенок останется дома, то справки о состоянии здоровья не потребуется», — уточнил Алексей Логвиненко.

Он добавил, что педагоги направят задания по предметам для самостоятельного выполнения. По его словам, в условиях непогоды особое внимание уделяем расчистке путей подходов и подъездов к лечебным учреждениям, школам и детским садам.

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Напомним, что в регионе ухудшилась погода и началась метель. На трассе М-4 «Дон» произошло несколько ДТП.

В районе Каменска-Шахтинского появилась пробка, которая растянулась более чем на 10 километров.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Школа#Дети#ДТП#Непогода#Снегопад#Родители#Автодороги#Метель на М-4 «Дон» 8 января
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