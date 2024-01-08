Власти высказались об огромной пробке на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

В понедельник днем появились сообщения о значительных пробках на дорогах Ростовской области из-за снежной бури и плохой видимости.



К вечеру ситуация только ухудшилась, и на трассе М-4 «Дон» произошло несколько аварий. В районе Каменска-Шахтинского образовалась длинная пробка, которая растянулась более чем на 10 километров.