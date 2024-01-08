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Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Власти высказались об огромной пробке на трассе М-4 «Дон» под Ростовом

Власти высказались об огромной пробке на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

8 января 2024, 14:42
Фото: 1MI

Власти высказались об огромной пробке на трассе М-4 «Дон» под Ростовом

В Ростовской области все силы и средства готовы к реагированию на случай возможных ЧС из-за пробки на трассе М-4 «Дон», сообщили в правительстве региона.

В понедельник днем появились сообщения о значительных пробках на дорогах Ростовской области из-за снежной бури и плохой видимости.

К вечеру ситуация только ухудшилась, и на трассе М-4 «Дон» произошло несколько аварий. В районе Каменска-Шахтинского образовалась длинная пробка, которая растянулась более чем на 10 километров.

По данным онлайн-карт, чтобы проехать от Каменска-Шахтинского до Ростова, теперь потребуется около восьми часов.

Движение ограничили на трассе М-4 «Дон» из-за огромной пробки
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Из-за этой ситуации ввели ограничения на движение общественного и пассажирского транспорта на участке трассы М-4 «Дон» между Каменском-Шахтинским и Шахтами с 17 часов.

Теперь эту ситуацию прокомментировали в правительстве региона.

«Все силы и средства готовы к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации на дорогах Ростовской области», — сообщили власти региона.

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