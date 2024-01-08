Власти высказались об огромной пробке на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В понедельник днем появились сообщения о значительных пробках на дорогах Ростовской области из-за снежной бури и плохой видимости.
К вечеру ситуация только ухудшилась, и на трассе М-4 «Дон» произошло несколько аварий. В районе Каменска-Шахтинского образовалась длинная пробка, которая растянулась более чем на 10 километров.
По данным онлайн-карт, чтобы проехать от Каменска-Шахтинского до Ростова, теперь потребуется около восьми часов.
Из-за этой ситуации ввели ограничения на движение общественного и пассажирского транспорта на участке трассы М-4 «Дон» между Каменском-Шахтинским и Шахтами с 17 часов.
Теперь эту ситуацию прокомментировали в правительстве региона.
«Все силы и средства готовы к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации на дорогах Ростовской области», — сообщили власти региона.