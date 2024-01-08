Водители в пробке на М-4 «Дон» стоят на месте более трех часов

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Канал со ссылкой на автолюбителей пишет, что на участке между Шахтами и Каменском-Шахтинским нет спецтехники. По их словам, затор появился из-за грузовиков, которые застряли на подъеме.
«Все ждут, пока приедут спасатели и растащат их», — сказано в сообщении.
Ранее возле трассы М-4 «Дон» открыли четыре пункта обогрева, также появились два пункта временного размещения в Зверево. На участке в районе Каменска-Шахтинского ограничили движение.
Сейчас дорога от этого города до Ростова займет восемь часов.