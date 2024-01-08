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Updated Сегодня, 16:25

Водители в пробке на М-4 «Дон» стоят на месте более трех часов

Водители в пробке на М-4 «Дон» стоят на месте более трех часов

8 января 2024, 16:00
Фото: 1MI
В Ростовской области водители, которые оказались в пробке на трассе М-4 «Дон», не двигаются с места более трех часов, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал со ссылкой на автолюбителей пишет, что на участке между Шахтами и Каменском-Шахтинским нет спецтехники. По их словам, затор появился из-за грузовиков, которые застряли на подъеме.

«Все ждут, пока приедут спасатели и растащат их», — сказано в сообщении.

Пункты обогрева открыли на трассе М-4 «Дон» из-за огромной пробки
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Ранее возле трассы М-4 «Дон» открыли четыре пункта обогрева, также появились два пункта временного размещения в Зверево. На участке в районе Каменска-Шахтинского ограничили движение.

Сейчас дорога от этого города до Ростова займет восемь часов.

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