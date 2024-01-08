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Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Врач рассказал, кому нужно сделать прививку от коронавируса в Ростове

Врач рассказал, кому нужно сделать прививку от коронавируса в Ростове

8 января 2024, 09:01
Фото: 1MI
Врач рассказал, кому нужно сделать прививку от коронавируса в Ростове

В поликлиники Ростова поступила модифицированная вакцина от коронавируса

Прививку от коронавируса может сделать любой желающий, сообщили RostovGazeta в ростовской поликлинике.

Доктора делятся информацией, что вакцины от COVID-19 поступают в поликлиники Ростовской области. Однако в сравнении с предыдущими годами, их количество не велико.

По словам врачей, вакцины от COVID-19 модифицированы под изменившийся вирус. А пройти вакцинацию может любой желающий.

«Как таковых разнарядок у нас нет, но есть обновленные рекомендации. Делать прививки сегодня мы рекомендуем пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с заболеваниями дыхательной системы, онкобольным, людям с сахарным диабетом и всем пожилым гражданам возраста 65+», — отмечает терапевт, не пожелавший публиковать свои данные.

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Особенно, по мнению врачей, прививка нужна тем людям, которые тяжело переносят инфекции.

Медики добавляют, что за минувшие три года прививочная кампания показала, что вакцина от коронавируса абсолютно безвредна и не вызывает осложнений.

Ранее RostovGazeta сообщала, что Ростовская область получит улучшенную вакцину от COVID-19.

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