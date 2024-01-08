Врач рассказал, кому нужно сделать прививку от коронавируса в Ростове

«Как таковых разнарядок у нас нет, но есть обновленные рекомендации. Делать прививки сегодня мы рекомендуем пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с заболеваниями дыхательной системы, онкобольным, людям с сахарным диабетом и всем пожилым гражданам возраста 65+», — отмечает терапевт, не пожелавший публиковать свои данные.