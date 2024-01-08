Врач рассказал, кому нужно сделать прививку от коронавируса в Ростове

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Доктора делятся информацией, что вакцины от COVID-19 поступают в поликлиники Ростовской области. Однако в сравнении с предыдущими годами, их количество не велико.
По словам врачей, вакцины от COVID-19 модифицированы под изменившийся вирус. А пройти вакцинацию может любой желающий.
«Как таковых разнарядок у нас нет, но есть обновленные рекомендации. Делать прививки сегодня мы рекомендуем пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с заболеваниями дыхательной системы, онкобольным, людям с сахарным диабетом и всем пожилым гражданам возраста 65+», — отмечает терапевт, не пожелавший публиковать свои данные.
Особенно, по мнению врачей, прививка нужна тем людям, которые тяжело переносят инфекции.
Медики добавляют, что за минувшие три года прививочная кампания показала, что вакцина от коронавируса абсолютно безвредна и не вызывает осложнений.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Ростовская область получит улучшенную вакцину от COVID-19.