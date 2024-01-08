Железнодорожная нитка свяжет Ростовскую область и ДНР в 2024 году

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В беседе с корреспондентом ТАСС председатель правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев объявил, что власти планируют связать Ростовскую область с ДНР железнодорожной ниткой. Эти работы, по предварительным данным, запланированы на 2024 год.
Власти напоминают, что постоянное железнодорожное сообщение ДНР и Ростовской области прервалось 10 лет назад из-за начала вооруженного конфликта на территории Донбасса. Солнцев рассказал, что строительные работы запланированы на текущий год, по прогнозам, после реализации проекта удастся в разы улучшить доставку грузов в ДНР, что даст толчок развитию региона.
Евгений Солнцев добавил, что на территории ДНР хотят восстановить более тысячи километров автодорог, из них чуть больше 40% — дороги регионального и межмуниципального значения.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поделился планами строительства железной дороги из Ростовской области в Крым.