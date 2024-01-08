Железнодорожная нитка свяжет Ростовскую область и ДНР в 2024 году

Власти напоминают, что постоянное железнодорожное сообщение ДНР и Ростовской области прервалось 10 лет назад из-за начала вооруженного конфликта на территории Донбасса. Солнцев рассказал, что строительные работы запланированы на текущий год, по прогнозам, после реализации проекта удастся в разы улучшить доставку грузов в ДНР, что даст толчок развитию региона.