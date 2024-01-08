Жители Ростовской области провели новогодние праздники в горах мусора

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
У каждого двора в хуторе с конца декабря стоит минимум один мешок. Вот только он не с подарками, а с мусором. На плачевную ситуацию пожаловалась в редакцию поселка жительница хутора Веселый Алла Юрченко.
«Мусор не вывозят больше недели. С конца декабря и до конца праздничной недели стоят мешки с мусором. У нас должна машина проезжать и собирать его. Люди за это платят. Дозвониться до кого-то, кто это контролирует — невозможно», — заявляет местная жительница.
На обращение корреспондента RostovGazeta администрация Родионово-Несветайского района области ответа на момент публикации не дала. Однако нам стало известно, что в понедельник, 8 января, мусор в хуторе все-таки убрали. К этому моменту в баках скопились целые горы мешков.
Ранее RostovGazeta писала о том, что одичавшие свиньи бродят по улицам Франции из-за гор мусора.