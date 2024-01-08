Жители Ростовской области провели новогодние праздники в горах мусора

«Мусор не вывозят больше недели. С конца декабря и до конца праздничной недели стоят мешки с мусором. У нас должна машина проезжать и собирать его. Люди за это платят. Дозвониться до кого-то, кто это контролирует — невозможно», — заявляет местная жительница.