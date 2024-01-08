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Published Сегодня, 17:36

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Жители Ростовской области провели новогодние праздники в горах мусора

Жители Ростовской области провели новогодние праздники в горах мусора

8 января 2024, 17:36
Фото: Алла Юрченко / rostovgazeta.ru
Жители Ростовской области провели новогодние праздники в горах мусора
Больше недели не вывозили мусор в хуторе Веселый Родионово-Несветайского района, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала местная жительница Алла Юрченко.

У каждого двора в хуторе с конца декабря стоит минимум один мешок. Вот только он не с подарками, а с мусором. На плачевную ситуацию пожаловалась в редакцию поселка жительница хутора Веселый Алла Юрченко.

«Мусор не вывозят больше недели. С конца декабря и до конца праздничной недели стоят мешки с мусором. У нас должна машина проезжать и собирать его. Люди за это платят. Дозвониться до кого-то, кто это контролирует — невозможно», — заявляет местная жительница.

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На обращение корреспондента RostovGazeta администрация Родионово-Несветайского района области ответа на момент публикации не дала. Однако нам стало известно, что в понедельник, 8 января, мусор в хуторе все-таки убрали. К этому моменту в баках скопились целые горы мешков.

Ранее RostovGazeta писала о том, что одичавшие свиньи бродят по улицам Франции из-за гор мусора.

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