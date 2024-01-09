Аналитики назвали самые кассовые фильмы 2023 года в Ростовской области

В тройку лидеров вошли фильмы «Чебурашка», «Вызов» и «Дубак», которые собрали от 64,7 до 191,5 миллиона рублей на показах в Ростовской области. Самым кассовым безусловно стал семейный фильм «Чебурашка», выход которого совпал с новогодними праздниками в начале 2023 года. Это обеспечило кинокартине большую аудиторию из родителей и детей, отдыхающих в новогодние выходные.