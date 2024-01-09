Аналитики назвали самые кассовые фильмы 2023 года в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
В январе ЕАИС подвела итоги валового сбора от платных кинопоказов фильмов в Ростовской области, благодаря чему удалось выяснить, какие фильмы чаще всего смотрели дончане.
В тройку лидеров вошли фильмы «Чебурашка», «Вызов» и «Дубак», которые собрали от 64,7 до 191,5 миллиона рублей на показах в Ростовской области. Самым кассовым безусловно стал семейный фильм «Чебурашка», выход которого совпал с новогодними праздниками в начале 2023 года. Это обеспечило кинокартине большую аудиторию из родителей и детей, отдыхающих в новогодние выходные.
Кроме того, в пятерку лидеров вошли фильмы «По щучьему велению» и продолжение серии фильмов «Джон Уик», которые собрали 61,6 и 23,2 миллиона рублей соответственно.
Также популярностью у дончан в 2023 году пользовались мультфильмы, комедии и боевики, например, фильм «Быстрые свидания», «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» и «Операция „Фортуна“: искусство побеждать».