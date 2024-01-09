Дорога не чищена: водители сообщили о новом заторе на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Пробка образовалась в районе Гуково и ее длина в направлении Ростова превышает 15 километров. Добавим, что и при движении в другую сторону есть проблемы.
Водители в соцсетях активно обсуждают эту ситуацию
«Выехали утром, как только открыли трассу. Фуры все выпустили, опять пробки, аварии, дорога не чищенная», — заявили автомобилисты.
«Под Зверево стоим, в сторону Ростова», — пишут водители. Другие заявили, что застряли в районе Каменска-Шахтинского из-за вылетевшей с трассы фуры.
Добавим, что в понедельник из-за метели, которая спровоцировала аварии и плохую видимость, была огромная пробка на М-4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского. Для водителей организовали подвоз воды и продуктов.
Также на трассах в донском регионе ограничивали движение, но теперь запреты сняли.