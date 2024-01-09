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Published Сегодня, 09:45

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Updated Сегодня, 09:47

Движение снова парализовано на М-4 «Дон» в Ростовской области

Дорога не чищена: водители сообщили о новом заторе на М-4 «Дон» в Ростовской области

9 января 2024, 09:45
Фото: t.me/m4dononline
Движение снова парализовано на М-4 «Дон» в Ростовской области

Водители сообщили о новом заторе на М-4 «Дон» в Ростовской области

В Ростовской области во вторник, 9 января, появилась огромная пробка на участке М-4 «Дон», следует из данных онлайн-карт.

Пробка образовалась в районе Гуково и ее длина в направлении Ростова превышает 15 километров. Добавим, что и при движении в другую сторону есть проблемы.

Водители в соцсетях активно обсуждают эту ситуацию

«Выехали утром, как только открыли трассу. Фуры все выпустили, опять пробки, аварии, дорога не чищенная», — заявили автомобилисты.

Фото: t.me/trassam4don / t.me/m4dononline
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«Под Зверево стоим, в сторону Ростова», — пишут водители. Другие заявили, что застряли в районе Каменска-Шахтинского из-за вылетевшей с трассы фуры.

Добавим, что в понедельник из-за метели, которая спровоцировала аварии и плохую видимость, была огромная пробка на М-4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского. Для водителей организовали подвоз воды и продуктов.

Также на трассах в донском регионе ограничивали движение, но теперь запреты сняли.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дорога#Каменск-Шахтинский#Гуково#Соцсети#Пробка#Водители#Ограничение движения#Аварии
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