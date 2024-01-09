Два человека погибли в Ростовской области из-за курения

Posted 9 января, 08:20
Published 9 января, 08:20
Modified 9 января, 08:22
Updated 9 января, 08:22
В понедельник, 8 января, в станице Казанской начался пожар в частном доме. Во время его ликвидации обнаружили тело 69-летнего мужчины.
Еще одна похожая трагедия произошла утром 9 января на улице Ильича, где из-за пожара погиб 55-летний мужчина. В обоих случаях причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Важно помнить о необходимости приобретения огнетушителя и пожарного извещателя, так как они необходимы для предупреждения и борьбы с пожарами.
Пожарный извещатель является незаменимым устройством, которое реагирует на дым. Огнетушитель же помогает бороться с огнем на ранних стадиях его развития.
Ранее стала известна причина пожара в здании цирка в Ростове-на-Дону.