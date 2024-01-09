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Posted 9 января, 08:20

Published 9 января, 08:20

Modified 9 января, 08:22

Updated 9 января, 08:22

Два человека погибли в Ростовской области из-за курения

9 января 2024, 08:20
В Ростовской области за последние сутки погибли два человека из-за пожаров после курения, сообщили в региональном УМЧС.

В понедельник, 8 января, в станице Казанской начался пожар в частном доме. Во время его ликвидации обнаружили тело 69-летнего мужчины.

Еще одна похожая трагедия произошла утром 9 января на улице Ильича, где из-за пожара погиб 55-летний мужчина. В обоих случаях причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Стала известна причина пожара в здании цирка в Ростове-на-Дону
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Важно помнить о необходимости приобретения огнетушителя и пожарного извещателя, так как они необходимы для предупреждения и борьбы с пожарами.

Пожарный извещатель является незаменимым устройством, которое реагирует на дым. Огнетушитель же помогает бороться с огнем на ранних стадиях его развития.

Ранее стала известна причина пожара в здании цирка в Ростове-на-Дону.

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