Двое маленьких детей провалились под лед в Ростовской области

Донские спасатели напоминают, что, несмотря на морозы, толстый лед закрепился только в Верхнедонском районе. На остальных водоемах лед представляет опасность для дончан, желающих проверить его на прочность, а потому жителям Ростовской области напоминают не выходить на лед и следить за детьми, находящимися около водоемов.