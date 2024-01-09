Двое маленьких детей провалились под лед в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
Во вторник, 9 января, в селе Авило-Успенка под лед ушли двое маленьких детей. По предварительной информации, мальчик и девочка находились на тонком льду искусственного водоема, когда корка льда треснула, и оба ушли под воду.
Очевидцам трагедии удалось достать из воды девочку, однако спасти ей жизнь не удалось. Поиски второго мальчика все еще продолжаются.
Донские спасатели напоминают, что, несмотря на морозы, толстый лед закрепился только в Верхнедонском районе. На остальных водоемах лед представляет опасность для дончан, желающих проверить его на прочность, а потому жителям Ростовской области напоминают не выходить на лед и следить за детьми, находящимися около водоемов.
Ранее спасателям удалось спасти двух рыбаков, провалившихся под лед.