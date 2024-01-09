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Published Сегодня, 17:39

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Двое маленьких детей провалились под лед в Ростовской области

Двое маленьких детей провалились под лед в Ростовской области

9 января 2024, 17:39
Фото: 1MI
Двое маленьких детей провалились под лед в Ростовской области
В Ростовской области двое детей упали в холодную воду, провалившись под лед, подробностями гибели девочки поделились в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Во вторник, 9 января, в селе Авило-Успенка под лед ушли двое маленьких детей. По предварительной информации, мальчик и девочка находились на тонком льду искусственного водоема, когда корка льда треснула, и оба ушли под воду.

Очевидцам трагедии удалось достать из воды девочку, однако спасти ей жизнь не удалось. Поиски второго мальчика все еще продолжаются.

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Донские спасатели напоминают, что, несмотря на морозы, толстый лед закрепился только в Верхнедонском районе. На остальных водоемах лед представляет опасность для дончан, желающих проверить его на прочность, а потому жителям Ростовской области напоминают не выходить на лед и следить за детьми, находящимися около водоемов.

Ранее спасателям удалось спасти двух рыбаков, провалившихся под лед.

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